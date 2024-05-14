https://ria.ru/20240514/podpole-1945767319.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове - РИА Новости, 14.05.2024
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове
Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:12
2024-05-14T07:12
2024-05-14T07:27
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи. Он добавил, что в 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава. "Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html
https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html
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в мире, харьков, винница, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Винница, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове