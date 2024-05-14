https://ria.ru/20240514/podpole-1945767319.html

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове - РИА Новости, 14.05.2024

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:12

2024-05-14T07:12

2024-05-14T07:27

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

винница

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи. Он добавил, что в 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава. "Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20240514/podpolschik-1945765251.html

https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

харьков

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в мире, харьков, винница, сергей лебедев