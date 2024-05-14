https://ria.ru/20240514/podderzhka-1945975375.html

Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ

Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ - РИА Новости, 14.05.2024

Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ

Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес", организованную в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт",... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:37

2024-05-14T18:37

2024-05-14T18:37

экономика

иркутск

алжир (провинция)

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945974396_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_50afad24d8ddd59b6e09493eaaef90e0.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес", организованную в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", впервые посетила делегация из Алжира, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Целью визита стало знакомство с продукцией региональных компаний и обсуждение возможностей по заключению экспортных контрактов. В мероприятии приняли участие региональные власти и бизнес-сообщества, а также Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Более 30 иркутских предприятий по направлению сельского хозяйства, медицинской отрасли, промышленности приняли участие в деловых переговорах. Алжирскую делегацию представили как частные, так и государственные компании, занимающиеся пищевой продукцией, медицинскими и промышленными приборами.Особое внимание на церемонии открытия переговоров было уделено агропромышленному сектору. "Иркутская область имеет большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства: это и зерновые, и продукция глубокой переработки, и биологически активные добавки", - отметила региональный замминистра сельского хозяйства Марина Кожарина."У стран многолетние дружеские связи. Тем важнее проведение переговоров в формате очного общения. Это возможность узнать партнеров ближе, попробовать продукцию на вкус", - поддержала руководитель представительства РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.Также она напомнила про возможности центра в части консультаций по сертификации продукции на внешних рынках, а также про субсидиарную поддержку по участию в зарубежных выставочных мероприятиях.В продолжение официальных переговоров иркутские предприниматели организовали для алжирских партнеров посещение своих производств и знакомство с выпускаемым ассортиментом продукции.

https://ria.ru/20240425/gospodderzhka-1942243414.html

иркутск

алжир (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, иркутск, алжир (провинция), россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)