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Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ - РИА Новости, 14.05.2024
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18:37 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/podderzhka-1945975375.html
Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ
Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ - РИА Новости, 14.05.2024
Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ
Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес", организованную в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт",... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:37
2024-05-14T18:37
экономика
иркутск
алжир (провинция)
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес", организованную в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", впервые посетила делегация из Алжира, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Целью визита стало знакомство с продукцией региональных компаний и обсуждение возможностей по заключению экспортных контрактов. В мероприятии приняли участие региональные власти и бизнес-сообщества, а также Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Более 30 иркутских предприятий по направлению сельского хозяйства, медицинской отрасли, промышленности приняли участие в деловых переговорах. Алжирскую делегацию представили как частные, так и государственные компании, занимающиеся пищевой продукцией, медицинскими и промышленными приборами.Особое внимание на церемонии открытия переговоров было уделено агропромышленному сектору. "Иркутская область имеет большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства: это и зерновые, и продукция глубокой переработки, и биологически активные добавки", - отметила региональный замминистра сельского хозяйства Марина Кожарина."У стран многолетние дружеские связи. Тем важнее проведение переговоров в формате очного общения. Это возможность узнать партнеров ближе, попробовать продукцию на вкус", - поддержала руководитель представительства РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.Также она напомнила про возможности центра в части консультаций по сертификации продукции на внешних рынках, а также про субсидиарную поддержку по участию в зарубежных выставочных мероприятиях.В продолжение официальных переговоров иркутские предприниматели организовали для алжирских партнеров посещение своих производств и знакомство с выпускаемым ассортиментом продукции.
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иркутск
алжир (провинция)
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экономика, иркутск, алжир (провинция), россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Иркутск, Алжир (провинция), Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Алжирским покупателям в Иркутске рассказали о мерах поддержки РЭЦ

© Фото : Пресс-служба РЭЦБизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес" посетила делегация из Алжира
Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда Мой бизнес посетила делегация из Алжира - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес" посетила делегация из Алжира
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бизнес-миссию Иркутского центра поддержки экспорта Фонда "Мой бизнес", организованную в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", впервые посетила делегация из Алжира, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Целью визита стало знакомство с продукцией региональных компаний и обсуждение возможностей по заключению экспортных контрактов. В мероприятии приняли участие региональные власти и бизнес-сообщества, а также Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
Более 30 иркутских предприятий по направлению сельского хозяйства, медицинской отрасли, промышленности приняли участие в деловых переговорах. Алжирскую делегацию представили как частные, так и государственные компании, занимающиеся пищевой продукцией, медицинскими и промышленными приборами.
Особое внимание на церемонии открытия переговоров было уделено агропромышленному сектору. "Иркутская область имеет большой экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства: это и зерновые, и продукция глубокой переработки, и биологически активные добавки", - отметила региональный замминистра сельского хозяйства Марина Кожарина.
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"У стран многолетние дружеские связи. Тем важнее проведение переговоров в формате очного общения. Это возможность узнать партнеров ближе, попробовать продукцию на вкус", - поддержала руководитель представительства РЭЦ в Иркутске Яна Станевич.
Также она напомнила про возможности центра в части консультаций по сертификации продукции на внешних рынках, а также про субсидиарную поддержку по участию в зарубежных выставочных мероприятиях.
В продолжение официальных переговоров иркутские предприниматели организовали для алжирских партнеров посещение своих производств и знакомство с выпускаемым ассортиментом продукции.
 
ЭкономикаИркутскАлжир (провинция)РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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