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Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию

Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию - РИА Новости, 14.05.2024

Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию, сообщил во вторник... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:22

2024-05-14T17:22

2024-05-14T17:48

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сша

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энтони блинкен

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию, сообщил во вторник украинский телеканал "FREEДОМ". "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "FREEДОМ".Во время прошлого визита Блинкена в Киев в сентябре 2023 дипломаты ходили в McDonald's, фото похода в общепит публиковали мировые СМИ.

https://ria.ru/20240424/kuleba-1942147245.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен