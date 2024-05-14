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Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию - РИА Новости, 14.05.2024
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17:22 14.05.2024 (обновлено: 17:48 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/pitstseriya-1945945332.html
Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию
Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию - РИА Новости, 14.05.2024
Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию, сообщил во вторник... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:22
2024-05-14T17:48
в мире
украина
сша
киев
дмитрий кулеба
энтони блинкен
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию, сообщил во вторник украинский телеканал "FREEДОМ". "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "FREEДОМ".Во время прошлого визита Блинкена в Киев в сентябре 2023 дипломаты ходили в McDonald's, фото похода в общепит публиковали мировые СМИ.
https://ria.ru/20240424/kuleba-1942147245.html
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен
Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена в киевскую пиццерию

Кулеба сводил приехавшего на Украину Блинкена на рабочий ланч в пиццерию

© Кадр видео, опубликованного телеканалом "FREEДОМ"Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в пиццерии в Киеве
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в пиццерии в Киеве
© Кадр видео, опубликованного телеканалом "FREEДОМ"
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в пиццерии в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сводил приехавшего на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию, сообщил во вторник украинский телеканал "FREEДОМ".
«
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил государственного секретаря США Энтони Блинкена на рабочий ланч в киевскую пиццерию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "FREEДОМ".
Во время прошлого визита Блинкена в Киев в сентябре 2023 дипломаты ходили в McDonald's, фото похода в общепит публиковали мировые СМИ.
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В миреУкраинаСШАКиевДмитрий КулебаЭнтони Блинкен
 
 
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