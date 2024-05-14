https://ria.ru/20240514/peskov-1945841969.html
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках" - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:55
2024-05-14T12:55
2024-05-14T12:55
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дания
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дмитрий песков
андрей деркач
верховная рада украины
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран. "Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие", - ответил Песков на вопрос о заявлении экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача про участников подрыва "Северных потоков". Ранее экс-депутат Верховной рады Деркач заявил, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html
https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, швеция, дмитрий песков, андрей деркач, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Дания, Швеция, Дмитрий Песков, Андрей Деркач, Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"
Песков назвал информацию о подрыве "Северных потоков" заслуживающими внимания
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран.
"Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие", - ответил Песков на вопрос о заявлении экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача про участников подрыва "Северных потоков".
Ранее экс-депутат Верховной рады Деркач заявил, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.