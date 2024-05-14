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Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках" - РИА Новости, 14.05.2024
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12:55 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/peskov-1945841969.html
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках" - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:55
2024-05-14T12:55
россия
дания
швеция
дмитрий песков
андрей деркач
верховная рада украины
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран. "Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие", - ответил Песков на вопрос о заявлении экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача про участников подрыва "Северных потоков". Ранее экс-депутат Верховной рады Деркач заявил, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html
https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html
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россия, дания, швеция, дмитрий песков, андрей деркач, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, Дания, Швеция, Дмитрий Песков, Андрей Деркач, Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"

Песков назвал информацию о подрыве "Северных потоков" заслуживающими внимания

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран.
"Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие", - ответил Песков на вопрос о заявлении экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача про участников подрыва "Северных потоков".
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13 мая, 11:10
Ранее экс-депутат Верховной рады Деркач заявил, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Песков прокомментировал сообщение о расследовании ЧП на "Северных потоках"
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РоссияДанияШвецияДмитрий ПесковАндрей ДеркачВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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