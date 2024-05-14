https://ria.ru/20240514/peskov-1945841969.html

Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"

Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках" - РИА Новости, 14.05.2024

Песков прокомментировал слова экс-депутата Рады о "Северных потоках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:55

2024-05-14T12:55

2024-05-14T12:55

россия

дания

швеция

дмитрий песков

андрей деркач

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:226:2704:1747_1920x0_80_0_0_a933a6d6620c9a817eb63661d3121f69.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о публикациях об украинцах, прикрывавших взрывы на "Северных потоках", заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран. "Если эта информация может заслуживать внимания, то, наверное, это то, на что должны обратить своё пристальное внимание датчане, шведы и другие", - ответил Песков на вопрос о заявлении экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача про участников подрыва "Северных потоков". Ранее экс-депутат Верховной рады Деркач заявил, что участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html

https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html

россия

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дания, швеция, дмитрий песков, андрей деркач, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире