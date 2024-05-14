https://ria.ru/20240514/peskov-1945832282.html

Песков рассказал, когда произойдут назначения врио глав регионов

Песков рассказал, когда произойдут назначения врио глав регионов - РИА Новости, 14.05.2024

Песков рассказал, когда произойдут назначения врио глав регионов

Назначений временно исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых переходят на работу в федеральное правительство, можно ожидать в ближайшее... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:31

2024-05-14T12:31

2024-05-14T13:18

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначений временно исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых переходят на работу в федеральное правительство, можно ожидать в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер Михаил Мишустин предложил назначить руководителя Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта РФ, а главу Калининградской области Антона Алиханова - на должность главы Минпромторга. Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева предложено назначить министром энергетики, а главу Хабаровского края Михаила Дегтярева - руководителем Минспорта."Что касается губернаторской повестки, то президент не прекращал ей заниматься, это постоянная составляющая часть его ежедневной работы. И конечно же, уже в самое ближайшее время можно ожидать назначений исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых переходят сейчас на работу в федеральное правительство", - сказал Песков журналистам.На просьбу уточнить, будет ли соблюдаться при выборе кандидатов в руководство регионов "партийный принцип", он заявил, что партийного принципа в этом вопросе не существует."Главные критерии – это профессионализм, ассоциация кандидата с тем или иным регионом, опыт предыдущей работы. На это всегда обращалось основное внимание", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240514/pravitelstvo-1945828908.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков