https://ria.ru/20240514/peskov-1945828185.html
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны
В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:22
2024-05-14T12:22
2024-05-14T12:33
дмитрий песков
россия
юрий кузнецов
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию."Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, юрий кузнецов, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Дмитрий Песков, Россия, Юрий Кузнецов, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны
Песков: перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию.
«
"Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.
Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.