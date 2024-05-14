https://ria.ru/20240514/peskov-1945828185.html

В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024

В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:22

2024-05-14T12:22

2024-05-14T12:33

дмитрий песков

россия

юрий кузнецов

тимур иванов

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию."Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, юрий кузнецов, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия