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В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024
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12:22 14.05.2024 (обновлено: 12:33 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/peskov-1945828185.html
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны
В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:22
2024-05-14T12:33
дмитрий песков
россия
юрий кузнецов
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию."Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
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дмитрий песков, россия, юрий кузнецов, тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Дмитрий Песков, Россия, Юрий Кузнецов, Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Минобороны

Песков: перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле не опасаются, что перестановки в Минобороны и недавние задержания некоторых представителей министерства могут дезорганизовать управление в войсках, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать мнение некоторых западных аналитиков о том, что перестановки и недавние задержания в российском Минобороны могут "спасти режим Зеленского", внеся в управление российскими войсками дезорганизацию.
«
"Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, не опасается ли Кремль подобного развития событий.
Во вторник стало известно, что уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Ранее по обвинению в получении взяток был арестован замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ
12 мая, 23:14
 
Дмитрий ПесковРоссияЮрий КузнецовТимур ИвановМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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