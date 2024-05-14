https://ria.ru/20240514/peskov-1945827733.html
Песков указал на нежелание Грузии вмешательства в ее внутренние дела
Песков указал на нежелание Грузии вмешательства в ее внутренние дела - РИА Новости, 14.05.2024
Песков указал на нежелание Грузии вмешательства в ее внутренние дела
В Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:22
2024-05-14T12:22
2024-05-14T15:09
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламент Грузии во вторник проведет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют в третьем и окончательном чтении за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", его готовятся принять, несмотря на массовые протесты. "Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, собственно так, как это делают подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим опять же ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне. Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя, ну, что это если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?" - сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.
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в мире, грузия, россия, дмитрий песков
В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Песков
Песков указал на нежелание Грузии вмешательства в ее внутренние дела
Песков: в Кремле видят нежелание Грузии вмешательства в ее внутренние дела
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Парламент Грузии во вторник проведет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют в третьем и окончательном чтении за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", его готовятся принять, несмотря на массовые протесты.
"Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, собственно так, как это делают подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим опять же ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне. Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя, ну, что это если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?" - сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.