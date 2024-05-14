https://ria.ru/20240514/peskov-1945823716.html

Песков счел происходящее в Грузии ее внутренним делом

Песков счел происходящее в Грузии ее внутренним делом - РИА Новости, 14.05.2024

Песков счел происходящее в Грузии ее внутренним делом

Происходящее в Грузии - ее внутреннее дело, Россия не намерена вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:14

2024-05-14T12:14

2024-05-14T12:24

грузия

россия

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Происходящее в Грузии - ее внутреннее дело, Россия не намерена вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Парламент Грузии во вторник проведет пленарное заседание, на котором депутаты проголосуют в третьем и окончательном чтении за законопроект "О прозрачности иностранного влияния": его готовятся принять, несмотря на массовые протесты."Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутренннее дело Грузии, мы никоем образом не хотим туда вмешиваться", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945827733.html

грузия

россия

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грузия, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)