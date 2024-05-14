https://ria.ru/20240514/peskov-1945823407.html

Песков прокомментировал назначение Орешкина

Песков прокомментировал назначение Орешкина - РИА Новости, 14.05.2024

Песков прокомментировал назначение Орешкина

Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:14

политика

россия

максим орешкин

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению идет более интенсивное взаимодействие с кабмином, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который с января 2020 года был помощником президента РФ по экономическим вопросам. "Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам на вопрос, с чем связано повышение Орешкина.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945792752.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, максим орешкин, дмитрий песков, владимир путин