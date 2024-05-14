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Песков прокомментировал назначение Орешкина - РИА Новости, 14.05.2024
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12:13 14.05.2024 (обновлено: 12:14 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/peskov-1945823407.html
Песков прокомментировал назначение Орешкина
Песков прокомментировал назначение Орешкина - РИА Новости, 14.05.2024
Песков прокомментировал назначение Орешкина
Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:13
2024-05-14T12:14
политика
россия
максим орешкин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению идет более интенсивное взаимодействие с кабмином, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который с января 2020 года был помощником президента РФ по экономическим вопросам. "Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам на вопрос, с чем связано повышение Орешкина.
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политика, россия, максим орешкин, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал назначение Орешкина

Песков: назначение Орешкина говорит о повышении значения экономики и транспорта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента России говорит о повышении значения экономики и транспорта, по этому направлению идет более интенсивное взаимодействие с кабмином, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил заместителем руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который с января 2020 года был помощником президента РФ по экономическим вопросам.
"Повышается значение экономики. Именно более интенсивное идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение", - сказал Песков журналистам на вопрос, с чем связано повышение Орешкина.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Вчера, 10:55
 
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