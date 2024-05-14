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Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков - РИА Новости, 14.05.2024
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12:13 14.05.2024 (обновлено: 12:37 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/peskov-1945823314.html
Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков
Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков - РИА Новости, 14.05.2024
Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков
Все обвинения со стороны Европы в адрес Российской Федерации носят безосновательный характер, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:13
2024-05-14T12:37
москва
европа
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все обвинения со стороны Европы в адрес Российской Федерации носят безосновательный характер, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем, решительно отвергаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях со стороны Европейских стран и стран НАТО о кибератаках со стороны РФ.
https://ria.ru/20240514/peskov-1945830955.html
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москва, европа, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Москва, Европа, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков

Песков: все обвинения со стороны Европы носят безосновательный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все обвинения со стороны Европы в адрес Российской Федерации носят безосновательный характер, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем, решительно отвергаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях со стороны Европейских стран и стран НАТО о кибератаках со стороны РФ.
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