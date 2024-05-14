https://ria.ru/20240514/peskov-1945823314.html

Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков

Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков - РИА Новости, 14.05.2024

Москва решительно отвергает все обвинения Европы, завил Песков

Все обвинения со стороны Европы в адрес Российской Федерации носят безосновательный характер, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:13

2024-05-14T12:37

москва

европа

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все обвинения со стороны Европы в адрес Российской Федерации носят безосновательный характер, Москва их отвергает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем, решительно отвергаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлениях со стороны Европейских стран и стран НАТО о кибератаках со стороны РФ.

https://ria.ru/20240514/peskov-1945830955.html

москва

европа

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, европа, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)