https://ria.ru/20240514/pedofil-1945844124.html

В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми

В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми - РИА Новости, 14.05.2024

В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении пятерых детей, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:00

2024-05-14T13:00

2024-05-14T13:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве задержали мужчину, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении пятерых детей, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, вечером 6 мая мужчина, находясь около школы, расположенной в Загорьевском проезде в Москве, совершил развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних. "Расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия)... В кратчайшие сроки установлен и задержан житель столицы, причастный к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый уже арестован.

https://ria.ru/20240418/sk-1940772462.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)