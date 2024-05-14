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В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми - РИА Новости, 14.05.2024
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13:00 14.05.2024
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В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми
В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми - РИА Новости, 14.05.2024
В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми
В Москве задержали мужчину, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении пятерых детей, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:00
2024-05-14T13:00
происшествия
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россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве задержали мужчину, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении пятерых детей, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По данным следствия, вечером 6 мая мужчина, находясь около школы, расположенной в Загорьевском проезде в Москве, совершил развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних. "Расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия)... В кратчайшие сроки установлен и задержан житель столицы, причастный к совершению данного преступления", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый уже арестован.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину за развратные действия с детьми

В Москве задержали педофила за развратные действия с детьми около школы

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве задержали мужчину, обвиняемого в преступлениях на сексуальной почве в отношении пятерых детей, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным следствия, вечером 6 мая мужчина, находясь около школы, расположенной в Загорьевском проезде в Москве, совершил развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении пятерых несовершеннолетних.
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"Расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия)... В кратчайшие сроки установлен и задержан житель столицы, причастный к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый уже арестован.
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