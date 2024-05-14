https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html

На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок

На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок - РИА Новости, 14.05.2024

На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок

Вагайский район Тюменской области, где в селе Большой Карагай наблюдается паводок на реке Иртыш и под угрозой подтопления 66 домов, готовится к эвакуации... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:44

2024-05-14T17:44

2024-05-14T17:48

иртыш (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вагайский район Тюменской области, где в селе Большой Карагай наблюдается паводок на реке Иртыш и под угрозой подтопления 66 домов, готовится к эвакуации населения и ведет укрепление защитных сооружений, сообщил губернатор региона Александр Моор."Оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай. Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш. … И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать. Сейчас все внимание уделяем эвакуации населения из опасной зоны. Под угрозой подтопления 66 домов", - написал Моор в своем Telegram-канале.По данным губернатора, в Большом Карагае уже превышена отметка опасного явления, за последние трое суток вода поднялась на 60 сантиметров. Для защиты населенных пунктов необходимо создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи, отметил Моор.

https://ria.ru/20240427/pavodok-1942720718.html

иртыш (река)

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Варвара Скокшина

иртыш (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия