https://ria.ru/20240514/pavodok-1945956826.html
На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок - РИА Новости, 14.05.2024
На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
Вагайский район Тюменской области, где в селе Большой Карагай наблюдается паводок на реке Иртыш и под угрозой подтопления 66 домов, готовится к эвакуации... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:44
2024-05-14T17:44
2024-05-14T17:48
иртыш (река)
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наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вагайский район Тюменской области, где в селе Большой Карагай наблюдается паводок на реке Иртыш и под угрозой подтопления 66 домов, готовится к эвакуации населения и ведет укрепление защитных сооружений, сообщил губернатор региона Александр Моор."Оценил, как идут работы по укреплению защитных сооружений в селе Большой Карагай. Этот населенный пункт первым встречает паводок на реке Иртыш. … И судя по ситуации в селе Усть-Ишим Омской области, которое находится выше по течению, вода продолжит прибывать. Сейчас все внимание уделяем эвакуации населения из опасной зоны. Под угрозой подтопления 66 домов", - написал Моор в своем Telegram-канале.По данным губернатора, в Большом Карагае уже превышена отметка опасного явления, за последние трое суток вода поднялась на 60 сантиметров. Для защиты населенных пунктов необходимо создать запас мешков с грунтом и круглосуточно патрулировать насыпи, отметил Моор.
https://ria.ru/20240427/pavodok-1942720718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иртыш (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Иртыш (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На реке Иртыш в Тюменской области начался паводок
На реке Иртыш в тюменском селе Большой Карагай начался паводок