https://ria.ru/20240514/patrushev-1945882700.html

Минсельхоз скорректирует механизм развития сельских территорий

Минсельхоз скорректирует механизм развития сельских территорий - РИА Новости, 14.05.2024

Минсельхоз скорректирует механизм развития сельских территорий

Минсельхоз РФ со следующего года намерен скорректировать механизм реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", заявил исполняющий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:49

2024-05-14T14:49

2024-05-14T15:19

экономика

россия

ульяновская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ со следующего года намерен скорректировать механизм реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", заявил исполняющий обязанности главы ведомства и кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев в ходе первого всероссийского форума тружеников села. Он отметил, что Минсельхоз реализует госпрограмму развития сельских территорий уже пятый год подряд и с учетом 2024 года ее мероприятия охватят каждого третьего жителя сельской местности. Патрушев отметил, что до конца года за все время действия программы обновится 5 тысяч объектов инфраструктуры, будет построено 9,5 миллиона квадратных метров жилья. "Безусловно, все эти мероприятия будут продолжаться, и мы планируем расширять географию. В частности, будет интегрировать в процессы и наши новые регионы", - подчеркнул Патрушев. Однако, по его словам, процесс преобразований на сельских территориях необходимо ускорять "с привлечением ресурсов не только госпрограмм Минсельхоза, но и других госпрограмм, которые включают мероприятия в сельской местности". "Отдельные примеры такого подхода уже есть, например, в Новосибирской, Липецкой, Воронежской, Ульяновской областях, в республиках Татарстан и Мордовия. Мы уже видим, что от этого процесса мы получаем большую отдачу, поэтому, конечно, планируем его масштабировать. Для этого с 2025 года Минсельхоз планирует скорректировать механизм реализации госпрограммы", - заявил и.о. главы ведомства. В конце апреля Патрушев заявлял, что Минсельхоз совместно с регионами РФ сформировал предварительную опорную сеть сельских населенных пунктов и прилегающих территорий для детального анализа их потенциала, готовит долгосрочные планы их развития, которые намерен реализовывать уже с 2025 года.

https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

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экономика, россия, ульяновская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)