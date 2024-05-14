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Биография Дмитрия Патрушева - РИА Новости, 14.05.2024
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21:53 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/patrushev-1944155765.html
Биография Дмитрия Патрушева
Биография Дмитрия Патрушева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Патрушева
Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:53
2024-05-14T21:53
справки
россия
дмитрий патрушев
газпром
россельхозбанк
санкт-петербург
политика
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Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "мировая экономика". Доктор экономических наук (2008). С 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта Российской Федерации.В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года – ОАО "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка. В 2010-2018 годах – председатель правления АО "Россельхозбанк".18 мая 2018 года указом президента РФ назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации. 21 января 2020 года был переназначен в должности.Член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по науке и образованию. Член Морской коллегии при правительстве РФ. Член Совета директоров ПАО "Газпром".Член наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".Награжден орденом Почета (2016).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, дмитрий патрушев, газпром, россельхозбанк, санкт-петербург, политика
Справки, Россия, Дмитрий Патрушев, Газпром, Россельхозбанк, Санкт-Петербург, Политика

Биография Дмитрия Патрушева

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "мировая экономика". Доктор экономических наук (2008).
С 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта Российской Федерации.
В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года – ОАО "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.
В 2010-2018 годах – председатель правления АО "Россельхозбанк".
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации. 21 января 2020 года был переназначен в должности.
Член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по науке и образованию.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Член Совета директоров ПАО "Газпром".
Член наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Награжден орденом Почета (2016).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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