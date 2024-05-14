Биография Дмитрия Патрушева
Дмитрий Патрушев . Архивное фото
Дмитрий Николаевич Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1999 году окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент". В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России по специальности "мировая экономика". Доктор экономических наук (2008).
С 1999 по 2002 год работал в Министерстве транспорта Российской Федерации.
В 2004 году поступил на работу в Банк внешней торговли (ОАО "Внешторгбанк", с 1 марта 2007 года – ОАО "Банк ВТБ"). С 2007 года занимал должность старшего вице-президента банка.
В 2010-2018 годах – председатель правления АО "Россельхозбанк".
18 мая 2018 года указом президента РФ назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации. 21 января 2020 года был переназначен в должности.
Член совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, совета при президенте РФ по науке и образованию.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Член Совета директоров ПАО "Газпром".
Член наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Награжден орденом Почета (2016).
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