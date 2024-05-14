Центральный университет объявил 30 первых индустриальных партнеров
© iStock.com / nd3000Студены работают над проектом
© iStock.com / nd3000
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Первыми индустриальными партнерами Центрального университета стали 30 российских компаний и государственных организаций из разных сфер, сообщает вуз.
В число индустриальных партнеров Центрального университета вошли крупнейшие российские компании и госорганизации: Aгентство стратегических инициатив, Банк России, Газпромбанк, "ДОМ.РФ", МТС, Норникель, Ренессанс Страхование, Росатом, Самолет, СИБУР, Технологии Доверия, Тинькофф, Уралхим, Яков и Партнеры, Arenadata, Avito, Biocad, Kaspersky, Level, Mir Platform, Ozon, Positive Technologies, Reksoft Consulting, Selectel, S7 Airlines, Tele2, VK, X5 Group, YADRO, Yandex Cloud.
Благодаря интеграции бизнес-экспертизы в высшее образование студенты будут получать актуальные знания, востребованные на рынке, а работодатели — подготовленных специалистов, которые соответствуют их отраслевым профессиональным требованиям, отмечается в сообщении.
Среди направлений партнерств вуза с компаниями: открытие новых направлений подготовки специалистов, запуск совместных стипендиальных и грантовых программ и другие.
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