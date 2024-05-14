https://ria.ru/20240514/partnery-1945940674.html

Центральный университет объявил 30 первых индустриальных партнеров

Центральный университет объявил 30 первых индустриальных партнеров - РИА Новости, 14.05.2024

Центральный университет объявил 30 первых индустриальных партнеров

Первыми индустриальными партнерами Центрального университета стали 30 российских компаний и государственных организаций из разных сфер, сообщает вуз. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:11

2024-05-14T17:11

2024-05-14T17:11

технологии

газпромбанк

"дом.рф"

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934905938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c231c1d24ebd2c580277a046c5e97c0c.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Первыми индустриальными партнерами Центрального университета стали 30 российских компаний и государственных организаций из разных сфер, сообщает вуз. В число индустриальных партнеров Центрального университета вошли крупнейшие российские компании и госорганизации: Aгентство стратегических инициатив, Банк России, Газпромбанк, "ДОМ.РФ", МТС, Норникель, Ренессанс Страхование, Росатом, Самолет, СИБУР, Технологии Доверия, Тинькофф, Уралхим, Яков и Партнеры, Arenadata, Avito, Biocad, Kaspersky, Level, Mir Platform, Ozon, Positive Technologies, Reksoft Consulting, Selectel, S7 Airlines, Tele2, VK, X5 Group, YADRO, Yandex Cloud. Благодаря интеграции бизнес-экспертизы в высшее образование студенты будут получать актуальные знания, востребованные на рынке, а работодатели — подготовленных специалистов, которые соответствуют их отраслевым профессиональным требованиям, отмечается в сообщении. Среди направлений партнерств вуза с компаниями: открытие новых направлений подготовки специалистов, запуск совместных стипендиальных и грантовых программ и другие.

https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, газпромбанк, "дом.рф", мтс