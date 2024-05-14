https://ria.ru/20240514/palmy-1945918979.html

Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм

Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм - РИА Новости, 14.05.2024

Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм

Аллею из морозостойких пальм высадили в городе Зеленоградске под Калининградом, растения вполне могут адаптироваться в местном климате, сообщает администрация... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:16

2024-05-14T16:16

2024-05-14T16:16

хорошие новости

общество

калининград

городское хозяйство москвы

зеленоградск

карловы вары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945915624_163:0:1896:975_1920x0_80_0_0_af80d3bd8f6e6f89738e3949f2fdc161.jpg

КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Аллею из морозостойких пальм высадили в городе Зеленоградске под Калининградом, растения вполне могут адаптироваться в местном климате, сообщает администрация муниципалитета. "Первые семь пальм заняли свое место по дороге к морю на Крымской улице, еще столько же продолжат пальмовую аллею... Нам говорят - "в Карловых Варах пальмы растут на улицах в кадках", и мы отвечаем - "Зеленоградск ничем не хуже!" - говорится в сообщении администрации в социальной сети "Вконтакте". В муниципалитете отметили, что выносливые морозостойкие пальмы Трахикарпус Вагнера выдерживают морозы до минус 23 градусов Цельсия. Они вполне могут прижиться в калининградском климате как рододендроны, магнолии и сакуры. "Пока планируем устраивать им зимовку в помещении. Но, может быть, они адаптируются и смогут жить на улице круглый год. Что действительно губительно для пальм — это слишком тесное общение с людьми. Пожалуйста, не обрывайте и не ломайте листья, не пытайтесь оторвать чешуйки с мохнатых стволов и останавливайте детей и животных, если они захотят познакомиться с деревом поближе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/pamyat-1943983630.html

https://ria.ru/20240416/puteshestviya-1939712453.html

калининград

зеленоградск

карловы вары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, калининград, городское хозяйство москвы, зеленоградск, карловы вары