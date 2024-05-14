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Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм - РИА Новости, 14.05.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:16 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/palmy-1945918979.html
Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм
Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм - РИА Новости, 14.05.2024
Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм
Аллею из морозостойких пальм высадили в городе Зеленоградске под Калининградом, растения вполне могут адаптироваться в местном климате, сообщает администрация... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:16
2024-05-14T16:16
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КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Аллею из морозостойких пальм высадили в городе Зеленоградске под Калининградом, растения вполне могут адаптироваться в местном климате, сообщает администрация муниципалитета. "Первые семь пальм заняли свое место по дороге к морю на Крымской улице, еще столько же продолжат пальмовую аллею... Нам говорят - "в Карловых Варах пальмы растут на улицах в кадках", и мы отвечаем - "Зеленоградск ничем не хуже!" - говорится в сообщении администрации в социальной сети "Вконтакте". В муниципалитете отметили, что выносливые морозостойкие пальмы Трахикарпус Вагнера выдерживают морозы до минус 23 градусов Цельсия. Они вполне могут прижиться в калининградском климате как рододендроны, магнолии и сакуры. "Пока планируем устраивать им зимовку в помещении. Но, может быть, они адаптируются и смогут жить на улице круглый год. Что действительно губительно для пальм — это слишком тесное общение с людьми. Пожалуйста, не обрывайте и не ломайте листья, не пытайтесь оторвать чешуйки с мохнатых стволов и останавливайте детей и животных, если они захотят познакомиться с деревом поближе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/pamyat-1943983630.html
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общество, калининград, городское хозяйство москвы, зеленоградск, карловы вары
Хорошие новости, Общество, Калининград, Городское хозяйство Москвы, Зеленоградск, Карловы Вары
Под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм

В Зеленоградске под Калининградом высадили аллею из морозостойких пальм

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ/ВКонтактеАллея из морозостойких пальм в Зеленоградске под Калининградом
Аллея из морозостойких пальм в Зеленоградске под Калининградом - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ/ВКонтакте
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КАЛИНИНГРАД, 14 мая - РИА Новости. Аллею из морозостойких пальм высадили в городе Зеленоградске под Калининградом, растения вполне могут адаптироваться в местном климате, сообщает администрация муниципалитета.
«
"Первые семь пальм заняли свое место по дороге к морю на Крымской улице, еще столько же продолжат пальмовую аллею... Нам говорят - "в Карловых Варах пальмы растут на улицах в кадках", и мы отвечаем - "Зеленоградск ничем не хуже!" - говорится в сообщении администрации в социальной сети "Вконтакте".
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В муниципалитете отметили, что выносливые морозостойкие пальмы Трахикарпус Вагнера выдерживают морозы до минус 23 градусов Цельсия. Они вполне могут прижиться в калининградском климате как рододендроны, магнолии и сакуры.
«
"Пока планируем устраивать им зимовку в помещении. Но, может быть, они адаптируются и смогут жить на улице круглый год. Что действительно губительно для пальм — это слишком тесное общение с людьми. Пожалуйста, не обрывайте и не ломайте листья, не пытайтесь оторвать чешуйки с мохнатых стволов и останавливайте детей и животных, если они захотят познакомиться с деревом поближе", - говорится в сообщении.
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