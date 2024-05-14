https://ria.ru/20240514/osvobozhdenie-1945620207.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла открылась в Луганске

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла открылась в Луганске - РИА Новости, 14.05.2024

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла открылась в Луганске

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Луганска и ЛНР во время Великой Отечественной... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:00

2024-05-14T15:00

2024-05-14T15:35

луганск

социальный навигатор

общество

освобождение. путь к победе

луганская народная республика

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

белоруссия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей Луганска и ЛНР во время Великой Отечественной войны, открылась в Луганском государственном университете имени В. Даля.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Луганского государственного университета имени В. Даля. Он направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944–1945 годов через образы простых людей в ходе освобождения территорий СССР. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.По словам ректора ЛГУ им. В. Даля, члена Общественной палаты Российской Федерации Виктора Рябичева, проект позволит не только сохранить историческую память о тех героических днях, но и передать ее будущим поколениям."Именно благодаря усилиям тыловиков была обеспечена победа в войне и спасено множество жизней. Луганщина внесла значительный вклад в работу в тылу в годы войны. Наши трудовые подвиги и жертвы не должны быть забыты, именно поэтому я считаю важным открытие данного проекта. Мы обязаны помнить и чтить подвиги наших предков, чтобы не допустить повторения подобных испытаний в будущем", — сообщил Рябичев.Как рассказали организаторы, фотовыставка является достоверным свидетельством героизма советского народа, историей о людях, которые, несмотря на потери и лишения, своим трудом, отвагой и стойкостью приближали победу в Великой Отечественной войне."Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" позволяет увидеть лица детей, женщин, стариков, которые, несмотря на лишения военного времени, обеспечили фронт боеприпасами, провиантом, оружием, всем необходимым. Глядя на фотографии, многие не только узнают своих родных и близких. Они смогут представить себя в разрушенном, истерзанном фашистами Донбассе, непостижимо начавшем работу на общую Победу сразу же после своего освобождения", — подчеркнул заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", координатор проекта Геннадий Клюшкин.Значимость всероссийского проекта для вуза отметил и проректор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам Сергей Коваленок."Дух патриотизма и героизма должен оставаться в нашем сердце как важное достояние предков. Открытие этого проекта станет замечательным способом сохранения исторической памяти о тех событиях, которые сделали нашу страну сильной", — рассказал Коваленок.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944–1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня"."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке".

https://ria.ru/20240425/osvobozhdenie-1940786990.html

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луганск, социальный навигатор, общество, освобождение. путь к победе, луганская народная республика, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)