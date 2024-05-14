https://ria.ru/20240514/opasnost-1946020979.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 40 минут, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:51
2024-05-14T23:51
2024-05-14T23:51
происшествия
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 40 минут, сообщила мэрия города в Telegram-канале. Сообщение об объявлении ракетной опасности мэрия опубликовала в 22.55 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/aviabomba-1946003058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили через 40 минут