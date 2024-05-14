https://ria.ru/20240514/opasnost-1946020979.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 40 минут, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T23:51

2024-05-14T23:51

2024-05-14T23:51

происшествия

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе спустя почти 40 минут, сообщила мэрия города в Telegram-канале. Сообщение об объявлении ракетной опасности мэрия опубликовала в 22.55 мск. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/aviabomba-1946003058.html

белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район