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Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны - РИА Новости, 14.05.2024
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14:39 14.05.2024
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Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны
Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны - РИА Новости, 14.05.2024
Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны
Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:39
2024-05-14T14:39
твой бизнес
сергей собянин
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг города. "В Департаменте торговли и услуг состоялась рабочая встреча с московскими рестораторами и представителями предприятий торговли и услуг. Столичный бизнес выступил с инициативой провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее обращение они направили мэру столицы Сергею Собянину. В ходе встречи представители бизнес-сообщества отметили городские конкурсы за лучшее украшение витрин и фасадов. Они предложили расширить программу и включить туда сезонное оформление.
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Твой бизнес, Сергей Собянин, Кафе, Твой бизнес – новости

Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетители в летнем кафе в Климентовском переулке в Москве
Посетители в летнем кафе в Климентовском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетители в летнем кафе в Климентовском переулке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг города.
«
"В Департаменте торговли и услуг состоялась рабочая встреча с московскими рестораторами и представителями предприятий торговли и услуг. Столичный бизнес выступил с инициативой провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее обращение они направили мэру столицы Сергею Собянину.
В ходе встречи представители бизнес-сообщества отметили городские конкурсы за лучшее украшение витрин и фасадов. Они предложили расширить программу и включить туда сезонное оформление.
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Твой бизнесСергей СобянинКафеТвой бизнес – новости
 
 
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