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Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны

Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны - РИА Новости, 14.05.2024

Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны

Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:39

2024-05-14T14:39

2024-05-14T14:39

твой бизнес

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кафе

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг города. "В Департаменте торговли и услуг состоялась рабочая встреча с московскими рестораторами и представителями предприятий торговли и услуг. Столичный бизнес выступил с инициативой провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг", - говорится в сообщении. Уточняется, что соответствующее обращение они направили мэру столицы Сергею Собянину. В ходе встречи представители бизнес-сообщества отметили городские конкурсы за лучшее украшение витрин и фасадов. Они предложили расширить программу и включить туда сезонное оформление.

https://ria.ru/20231216/prazdnik-1916194687.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, кафе, твой бизнес – новости