Московский бизнес предложил украшать летом кафе, магазины и рестораны
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетители в летнем кафе в Климентовском переулке в Москве
Посетители в летнем кафе в Климентовском переулке в Москве
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Представители столичного бизнеса предложили летом украшать первые этажи московских улиц, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг города.
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"В Департаменте торговли и услуг состоялась рабочая встреча с московскими рестораторами и представителями предприятий торговли и услуг. Столичный бизнес выступил с инициативой провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее обращение они направили мэру столицы Сергею Собянину.
В ходе встречи представители бизнес-сообщества отметили городские конкурсы за лучшее украшение витрин и фасадов. Они предложили расширить программу и включить туда сезонное оформление.
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