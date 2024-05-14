https://ria.ru/20240514/obstrel-1945987325.html
Студентка, победившая рак, погибла при обстреле Белгорода ВСУ
Студентка, победившая рак, погибла при обстреле Белгорода ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Студентка, победившая рак, погибла при обстреле Белгорода ВСУ
Белгородская студентка Анастасия Сечная, погибшая во время массированного обстрела в Белгороде в воскресенье, в детстве победила онкологическое заболевание,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:42
2024-05-14T19:42
2024-05-14T19:42
специальная военная операция на украине
обрушение части дома в белгороде после обстрела
происшествия
белгород
белгородская область
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Белгородская студентка Анастасия Сечная, погибшая во время массированного обстрела в Белгороде в воскресенье, в детстве победила онкологическое заболевание, рассказала РИА Новости ее подруга Кристина Кобзева. По словам девушки, 12 мая ее подруга собиралась с родителями уезжать из Белгорода в деревню подальше от обстрелов, но очередной прилет застал ее на улице недалеко от дома, когда она ходила в пункт выдачи товаров. "Как рассказала ее мама, когда началась ракетная опасность, Настя побежала ближе к дому. Она не успела до подъезда буквально пятнадцать-двадцать секунд добежать, ей прилетел осколок в ногу, затем ее, видимо, откинуло ударной волной, она упала и ударилась. Мама пошла ее искать, потому что она не брала трубку, не отвечала, и мама первая ее и нашла. Мгновенная смерть", - сообщила собеседница агентства. Подруга уточнила, что училась с Анастасией в школе №40 Белгорода в параллельных классах, и они вместе ходили на занятия в художественную школу. Сечная была студенткой Белгородского государственного института искусств и культуры, училась на 3-м курсе на факультете дизайна и технологий, изучала декоративно-прикладное искусство. Анастасии было 19 лет, в детстве она перенесла онкологию. "Насте было 8 лет, когда она заболела онкологией. Болела она около года, лечилась в Москве. Ей ребро и часть легкого удаляли... Она пережила смерть друзей, которые тоже раком болели. И она поборола рак", - сказала Кобзева. Она отметила, что погибшая девушка была очень приятным в общении и теплым человеком, но незадолго до гибели она поделилась со своими подругами, что у нее появилось ощущение опасности, рассказывала о том, как чувствует, что что-то может произойти. "У нее лицо ангельское какое-то было, светлая кожа, аккуратные черты лица. Активная, общительная, веселая, "зажигалочка" такая... Она лишний раз всегда свою помощь предлагала… Она даже могла своими делами пожертвовать, чтобы кого-то порадовать", - добавила подруга. В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Вечером того же дня губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате очередного украинского обстрела Белгорода погибли еще трое мирных жителей, девушка, женщина и мужчина.
https://ria.ru/20240514/belgoroda-1945900750.html
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945583777.html
https://ria.ru/20240329/kriminal-1936593147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение части дома в белгороде после обстрела, происшествия, белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Студентка, победившая рак, погибла при обстреле Белгорода ВСУ
Студентка Сечная, погибшая при обстреле Белгорода ВСУ, в детстве победила рак
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Белгородская студентка Анастасия Сечная, погибшая во время массированного обстрела в Белгороде в воскресенье, в детстве победила онкологическое заболевание, рассказала РИА Новости ее подруга Кристина Кобзева.
По словам девушки, 12 мая ее подруга собиралась с родителями уезжать из Белгорода в деревню подальше от обстрелов, но очередной прилет застал ее на улице недалеко от дома, когда она ходила в пункт выдачи товаров.
"Как рассказала ее мама, когда началась ракетная опасность, Настя побежала ближе к дому. Она не успела до подъезда буквально пятнадцать-двадцать секунд добежать, ей прилетел осколок в ногу, затем ее, видимо, откинуло ударной волной, она упала и ударилась. Мама пошла ее искать, потому что она не брала трубку, не отвечала, и мама первая ее и нашла. Мгновенная смерть", - сообщила собеседница агентства.
Подруга уточнила, что училась с Анастасией в школе №40 Белгорода в параллельных классах, и они вместе ходили на занятия в художественную школу. Сечная была студенткой Белгородского государственного института искусств и культуры, училась на 3-м курсе на факультете дизайна и технологий, изучала декоративно-прикладное искусство. Анастасии было 19 лет, в детстве она перенесла онкологию.
"Насте было 8 лет, когда она заболела онкологией. Болела она около года, лечилась в Москве
. Ей ребро и часть легкого удаляли... Она пережила смерть друзей, которые тоже раком болели. И она поборола рак", - сказала Кобзева.
Она отметила, что погибшая девушка была очень приятным в общении и теплым человеком, но незадолго до гибели она поделилась со своими подругами, что у нее появилось ощущение опасности, рассказывала о том, как чувствует, что что-то может произойти.
"У нее лицо ангельское какое-то было, светлая кожа, аккуратные черты лица. Активная, общительная, веселая, "зажигалочка" такая... Она лишний раз всегда свою помощь предлагала… Она даже могла своими делами пожертвовать, чтобы кого-то порадовать", - добавила подруга.
В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ
. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился третий подъезд. По последним данным, при обрушении подъезда погибли 17 человек. Вечером того же дня губернатор области Вячеслав Гладков
сообщал, что в результате очередного украинского обстрела Белгорода погибли еще трое мирных жителей, девушка, женщина и мужчина.