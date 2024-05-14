https://ria.ru/20240514/obstrel-1945772923.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 14.05.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило во... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:40

2024-05-14T08:40

2024-05-14T08:40

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мая – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив семь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 07:15 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 6.45 было выпущено еще два снаряда "натовского" калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945755225.html

донецк

петровский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, горловка, стирол, происшествия