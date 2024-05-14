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Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
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02:10 14.05.2024 (обновлено: 02:28 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T02:10
2024-05-14T02:28
в мире
белгород
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек.&quot;Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили&quot;, — заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек получили ранения.
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в мире, белгород, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, обрушение части дома в белгороде после обстрела
В мире, Белгород, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ 12 мая

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд
Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек.
«

"Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили", — заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд.
По данным губернатора, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек получили ранения.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
12 мая, 19:35
 
В миреБелгородВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАОбрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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