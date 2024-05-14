https://ria.ru/20240514/obstrel-1945755412.html

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T02:10

2024-05-14T02:10

2024-05-14T02:28

в мире

белгород

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Пентагон отказался комментировать воскресный обстрел Белгорода ВСУ, в результате которого погибли 15 человек."Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили", — заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в городе неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении погибли 15 человек, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице. Еще трое стали жертвам вечернего обстрела, в общей сложности 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

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в мире, белгород, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, обрушение части дома в белгороде после обстрела