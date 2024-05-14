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"Где оборона?": американский офицер высказался о фиаско ВСУ под Харьковом
"Где оборона?": американский офицер высказался о фиаско ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2024
"Где оборона?": американский офицер высказался о фиаско ВСУ под Харьковом
Украинская армия не возвела фортификационные сооружения для противодействия российскому наступлению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:24
2024-05-14T13:24
2024-05-14T13:24
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинская армия не возвела фортификационные сооружения для противодействия российскому наступлению, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Как это могло произойти? <…> Знали на протяжении многих месяцев, что у России есть войска на этом участке фронта. <…> Где оборона?" — удивился он.Дэвис предположил, что ВСУ попытаются перебросить в Харьковскую область войска из других участков фронта, однако они столкнутся с большой проблемой из-за нехватки личного состава. Он подчеркнул, что, если украинцы хотят увидеть пример хорошей обороны, им нужно взглянуть на фортификационные сооружения, которые российские военные воздвигли перед началом летнего контрнаступления ВСУ.Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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в мире, харьковская область, сша, россия, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, США, Россия, Вооруженные силы Украины
"Где оборона?": американский офицер высказался о фиаско ВСУ под Харьковом
Дэвис: ВСУ не организовали оборону в Харьковской области до наступления ВС РФ