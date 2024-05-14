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Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте - РИА Новости, 14.05.2024
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08:36 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/nyt-1945772679.html
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте - РИА Новости, 14.05.2024
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Солдаты Вооруженных сил Украины признают, что без скорых поставок западного оружия они будут и дальше терять территории, пишет The New York Times. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:36
2024-05-14T08:36
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины признают, что без скорых поставок западного оружия они будут и дальше терять территории, пишет The New York Times."Мы продолжим погибать и терять территории", — цитируют журналисты слова украинского военного.Военнослужащий также отметил, что ВСУ на передовой подпускают российские силы ближе к себе, что приводит к прямым перестрелкам и увеличению потерь украинцев.Конгресс США принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, политика
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Политика
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте

NYT: ВСУ признали, что будут и дальше терять территории

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины признают, что без скорых поставок западного оружия они будут и дальше терять территории, пишет The New York Times.
«
"Мы продолжим погибать и терять территории", — цитируют журналисты слова украинского военного.
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Военнослужащий также отметил, что ВСУ на передовой подпускают российские силы ближе к себе, что приводит к прямым перестрелкам и увеличению потерь украинцев.
Конгресс США принял, а президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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