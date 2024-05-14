https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html

Родственники Салтанат Нукеновой высказались о приговоре Бишимбаеву

Родственники Салтанат Нукеновой высказались о приговоре Бишимбаеву - РИА Новости, 14.05.2024

Родственники Салтанат Нукеновой высказались о приговоре Бишимбаеву

Родные Салтанат Нукеновой, за убийство которой осудили экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, заявили, что никогда его не простят. Их... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:58

2024-05-14T14:58

2024-05-14T14:58

дело салтанат нукеновой

куандык бишимбаев

казахстан

астана

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Родные Салтанат Нукеновой, за убийство которой осудили экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, заявили, что никогда его не простят. Их комментарии приводит издание Orda.kz.Процесс над бывшим чиновником длился более двух месяцев и завершился 13 мая. Бишимбаева признали виновным в истязаниях убийстве особой жестокостью своей гражданской супруги. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы.Заседание вызвало широкий резонанс в Казахстане. На его фоне в стране возобновилась дискуссия об ужесточении наказания за домашнее насилие.Брат Нукеновой Айтбек Амангельды назвал приговор "практически пожизненным", поскольку по его завершению осужденному будет 68 лет."Мы присяжным очень благодарны за их время, терпение, за то, что им пришлось пройти через очень тяжёлые моменты суда. Вам повезло, что вы не видели всего того, что показывали присяжным. Им пришлось всё это изучать, смотреть. Они выполнили свой долг перед обществом, перед законом. Это дорогого стоит", — отметил он.Отец погибшей Амангельды Нукенов также согласился с наказанием, назначенном Бишимбаеву, но раскритиковал приговор его двоюродному брату."В обоих мирах им не будет прощения. Сегодня Бишимбаеву дали 24 года, это мы принимаем. Но четыре года Байжанову мы не принимаем".Между тем, ранее сам Бахытжан Байжанов посчитал свой приговор несправедливым и заявил суду, что это слишком жесткое наказание для "невинного человека".Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.

https://ria.ru/20240513/prigovor-1945684677.html

https://ria.ru/20240513/prigovor-1945632521.html

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дело салтанат нукеновой, куандык бишимбаев, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, в мире