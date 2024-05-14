https://ria.ru/20240514/nspk-1945812910.html

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование - РИА Новости, 14.05.2024

Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:52

2024-05-14T11:52

2024-05-14T11:52

экономика

технологии

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам "Мир": это снизит нагрузку на банки, так как отдельные операции администрируются НСПК, которая в настоящее время со службой не взаимодействует, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Росфинмониторинг для исполнения своих функций взаимодействует с различными субъектами антиотмывочной системы. Такое взаимодействие включает в себя в том числе направление Росфинмониторингом запросов с целью установления сведений о клиентах и совершаемых ими операциях и получение запрашиваемых сведений", - говорится в сообщении. "В настоящее время, учитывая долю банковского сектора в российской финансовой системе, большая часть запросов направляется в кредитные организации. В то же время отдельные банковские операции, в том числе связанные с использованием системы "Мир" или СБП, администрируются НСПК. Данный оператор в текущий момент с Росфинмониторингом не взаимодействует, поскольку не входит в число субъектов национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (по противодействию отмыванию доходов - ред.)", - рассказали в службе. Как отметили в ведомстве, речь идет "о включении данного оператора в сферу регулирования антиотмывочного законодательства с целью предоставления службе возможности направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения". Реализация данного предложения потребует внесения изменений по согласованию с Банком России в закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", уточнили в Росфинмониторинге. "Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки. Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231218/perevod-1916388562.html

https://ria.ru/20231218/perevody-1916432301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)