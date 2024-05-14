https://ria.ru/20240514/nauka-1945752424.html

На Русском научном форуме ВРНС в Казани обсудят деколонизацию науки

На Русском научном форуме ВРНС в Казани обсудят деколонизацию науки - РИА Новости, 14.05.2024

На Русском научном форуме ВРНС в Казани обсудят деколонизацию науки

Русский научный форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), который пройдет в Казани 14 мая, будет посвящен разработке суверенного российского научного... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T01:03

2024-05-14T01:03

2024-05-14T01:03

республика татарстан (татарстан)

россия

константин малофеев

врнс

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Русский научный форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), который пройдет в Казани 14 мая, будет посвящен разработке суверенного российского научного мировоззрения с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, рассказали РИА Новости организаторы форума. Четырнадцатого мая 2024 года в Казанском (Приволжском) федеральном университете пройдёт Русский научный форум Всемирного русского народного собора. Форум состоится при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации, руководства Республики Татарстан, Казанского федерального университета, а также Института “Царьград”. В работе форума примут участие ведущие российские ученые, специалисты в области высшего образования, представители Русской православной церкви (РПЦ), а также российские государственные и общественные деятели, сообщили в пресс-службе ВРНС РИА Новости. “В общественных науках нашей страны сложилась катастрофическая ситуация. По сути, в стране больше 30 лет правила либеральная идеология. И все гуманитарные дисциплины были построены на её принципах – крайний индивидуализм, атомизация общества, прославление порока и вырождения, борьба с государством, ликвидация традиционных ценностей. Такими же были критерии оценки научной ценности статей, монографий, выступлений. По этим же критериям выдавали гранты и приглашения на международные симпозиумы, устраивали обмен между институтами и университетами и т.д. И в науке, и в образовании мы сами своими руками занимались разрушением наше коллективной идентичности, основ нашей цивилизации. Это можно сравнить разве что с оккупацией”, – сказал РИА Новости принимающий участие в организации форума учредитель фонда “Царьград” Константин Малофеев. По его мнению, необходимы глубинные реформы в сфере общественных наук, которые все еще ориентируются на критерии, нормы и индексы, внедренные чуждой и враждующей с Россией цивилизацией Запада. “Этой острейшей проблеме и посвящен научный форум, который организуется в Казанском государственном университете по инициативе Всемирного русского народного собора, министерства образования России, при участии ряда научно-образовательных структур – в частности, Института Царьграда, учредителем которого я являюсь”, – добавил он. Принимающий участие в форуме председатель научного совета Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), директор Института теологии СПбГУ, профессор Дмитрий Шмонин, в свою очередь, рассказал, что на форуме планируется затронуть и место теологии в системе знания и ценностно-мировоззренческой системе российской науки. “Речь пойдет о роли теологии в системе современного гуманитарного знания и в системе образования, в высшей школе. Вот что важно: чтобы этот наш ценностно-мировоззренческий ряд не растекался по поверхностным вещам, а мы понимали, что в центре лежат религиозные ценности – православные христианские, общие для авраамических религий”, – сказал Шмонин РИА Новости. Форум будет включать в себя два этапа. С 12:00 до 13.30 пройдет пленарное заседание с участием руководства Республики Татарстан, Минобрнауки России, ректоров ведущих российских вузов и Казанского отделения ВРНС. С 15:00 до 18:30 после этого состоится научная конференция “Суверенное будущее российской науки и цивилизационный подход”, посвященная деколонизации и суверенизации российского научно-образовательного пространства.

https://ria.ru/20231127/sobor-1912057496.html

https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html

https://ria.ru/20240507/vladivostok-1944373147.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), россия, константин малофеев, врнс