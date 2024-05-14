https://ria.ru/20240514/naryshkin-1946005101.html

Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР

Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР - РИА Новости, 14.05.2024

Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:31

2024-05-14T21:31

2024-05-14T22:04

политика

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки РФ, сообщается на сайте Кремля."Глава государства назначил... Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.Нарышкин занимает пост директора СВР с 5 октября 2016 года.Служба внешней разведки является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР ведет разведку в целях обеспечения президента РФ, Федерального собрания и правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.

https://ria.ru/20240514/naryshkin-1945533241.html

https://ria.ru/20240514/putin-1946004798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин