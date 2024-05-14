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Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР - РИА Новости, 14.05.2024
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21:31 14.05.2024 (обновлено: 22:04 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/naryshkin-1946005101.html
Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР
Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:31
2024-05-14T22:04
политика
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки РФ, сообщается на сайте Кремля."Глава государства назначил... Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.Нарышкин занимает пост директора СВР с 5 октября 2016 года.Служба внешней разведки является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР ведет разведку в целях обеспечения президента РФ, Федерального собрания и правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
https://ria.ru/20240514/naryshkin-1945533241.html
https://ria.ru/20240514/putin-1946004798.html
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политика, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин
Политика, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Путин
Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР

Путин назначил Сергея Нарышкина директором СВР России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нарышкина директором службы внешней разведки РФ, сообщается на сайте Кремля.
«
"Глава государства назначил... Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки", - говорится в сообщении.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Сергея Нарышкина
Вчера, 21:47
Нарышкин занимает пост директора СВР с 5 октября 2016 года.
Служба внешней разведки является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР ведет разведку в целях обеспечения президента РФ, Федерального собрания и правительства РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин подписал указы о составе нового кабинета министров
Вчера, 21:30
 
ПолитикаРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир Путин
 
 
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