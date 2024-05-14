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Нарышкин: СВР сохраняет контакт со спецслужбами из недружественных стран
Нарышкин: СВР сохраняет контакт со спецслужбами из недружественных стран - РИА Новости, 14.05.2024
Нарышкин: СВР сохраняет контакт со спецслужбами из недружественных стран
Служба внешней разведки (СВР) России не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов, заявил кандидат на пост... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:55
2024-05-14T15:55
2024-05-14T16:03
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов, заявил кандидат на пост директора СВР России Сергей Нарышкин."Служба внешней разведки России поддерживает партнёрские отношения с более чем ста разведывательными и специальными службами из дружественных и недружественных стран. Что касается стран, которые мы относим к категории недружественных, то эти контакты не прерываются, они сохраняются, но в существенно меньшем масштабе, чем прежде, но нам представляется, что их нужно сохранять даже в такой сложной мировой ситуации для решения особо острых вопросов и для снятия высокой степени недоверия между партнерами", - сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20240514/svr-1945911567.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия, совет федерации рф
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Россия, Совет Федерации РФ
Нарышкин: СВР сохраняет контакт со спецслужбами из недружественных стран
Нарышкин: СВР контактирует с недружественными странами по особо острым вопросам