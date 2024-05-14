https://ria.ru/20240514/mvd-1945927328.html

Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан

Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан - РИА Новости, 14.05.2024

Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:41

2024-05-14T16:41

2024-05-14T16:42

общество

россия

казахстан

свердловская область

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разобраться в ситуации с депортацией русской семьи Морозовых из РФ в Казахстан и дальнейшим запретом на въезд в страну на 5 лет. "ЛДПР подключается к ситуации. Направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой пристально разобраться в ситуации. Уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы Евгению Владимировичу Маркову и региональному отделению посетить Екатеринбургский ЦВСИГ и обеспечить семье юридическую помощь. Морозовы останутся в России!" - написал Слуцкий.Лидер ЛДПР рассказал, что причина по которой хотят депортировать семью - неправильно оформленные документы. По его словам, мать с двумя дочками отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жильё и платят налоги. "Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей. Нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта", - отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html

https://ria.ru/20240315/latviya-1933084386.html

россия

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общество, россия, казахстан, свердловская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф