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Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан - РИА Новости, 14.05.2024
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16:41 14.05.2024 (обновлено: 16:42 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mvd-1945927328.html
Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан
Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан - РИА Новости, 14.05.2024
Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:41
2024-05-14T16:42
общество
россия
казахстан
свердловская область
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разобраться в ситуации с депортацией русской семьи Морозовых из РФ в Казахстан и дальнейшим запретом на въезд в страну на 5 лет. &quot;ЛДПР подключается к ситуации. Направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой пристально разобраться в ситуации. Уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы Евгению Владимировичу Маркову и региональному отделению посетить Екатеринбургский ЦВСИГ и обеспечить семье юридическую помощь. Морозовы останутся в России!&quot; - написал Слуцкий.Лидер ЛДПР рассказал, что причина по которой хотят депортировать семью - неправильно оформленные документы. По его словам, мать с двумя дочками отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жильё и платят налоги. "Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей. Нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html
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общество, россия, казахстан, свердловская область, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Казахстан, Свердловская область, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий попросил разобраться с делом о депортации русской семьи в Казахстан

МВД попросили разобраться в ситуации с депортацией семьи из России в Казахстан

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале сообщил, что направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разобраться в ситуации с депортацией русской семьи Морозовых из РФ в Казахстан и дальнейшим запретом на въезд в страну на 5 лет.
«

"ЛДПР подключается к ситуации. Направил депутатский запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой пристально разобраться в ситуации. Уже поручил курирующему Свердловскую область депутату Госдумы Евгению Владимировичу Маркову и региональному отделению посетить Екатеринбургский ЦВСИГ и обеспечить семье юридическую помощь. Морозовы останутся в России!" - написал Слуцкий.

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Лидер ЛДПР рассказал, что причина по которой хотят депортировать семью - неправильно оформленные документы. По его словам, мать с двумя дочками отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, не посмотрев на то, что они уже много лет живут и работают в России, приобрели жильё и платят налоги.
"Подобное отношение к нашим соотечественникам, желающим вернуться домой, недопустимо. У нас и так демографический провал, а чиновники на местах относятся формально, рассматривая только документы, а не судьбы людей. Нельзя под копирку выдворять всех, раз человек подпадает под категорию мигранта", - отметил Слуцкий.
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ОбществоРоссияКазахстанСвердловская областьЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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