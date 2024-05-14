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Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.05.2024
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19:33 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/mus-1945986142.html
Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН
Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН - РИА Новости, 14.05.2024
Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН
Россия не видит смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда ООН - эта марионеточная инстанция открыто... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:33
2024-05-14T19:33
в мире
василий небензя
россия
оон
международный уголовный суд
совет безопасности оон
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ООН, 14 мая - РИА Новости. Россия не видит смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда ООН - эта марионеточная инстанция открыто обслуживает интересы западных государств и не имеет никакого отношения к правосудию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Позиция РФ в отношении в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела", - сказал Небензя. "Соответственно, не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет", - пояснил он. По его словам, лучшая иллюстрация правильности наших оценок - деятельность МУС в Ливии. "Мы все изучили доклад МУС по ситуации в Ливии и узнали из него, что к концу 2025 года прокуратура планирует окончательно завершить все направления расследования. Таким образом, расследование ситуации заняло ни много ни мало 14 лет", - отметил Небензя. Постпред предложил рассмотреть, чем суд занимался все эти годы. Он указал, что МУС всего написал за это время 27 докладов Совбезу. Главным содержанием их, как сообщил Небензя, было объяснение, "почему расследование идет неудачно". За весь этот период в прокуратуре МУС сменилось три прокурора, указал он. "Совет безопасности передал ситуации в Ливии в МУС в 2011 году – в самый разгар конфликта. Суд за считанные дни выдал ордер на арест в отношении Каддафи, его сына и начальника разведи. Как известно, отсутствие проверенной информации МУС компенсировал использованием фейков при формулировании обвинений", - подчеркнул Небензя. "Против повстанцев не выдали ни одного ордера. И это при том, что при содействии "демократической" бомбардировочной авиации стран НАТО государственность Ливии была разрушена. Преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции МУС также не заинтересовали", - добавил постпред.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
https://ria.ru/20231211/mus-1915027073.html
https://ria.ru/20240501/rassledovanie-1943319039.html
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в мире, василий небензя, россия, оон, международный уголовный суд, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Россия, ООН, Международный уголовный суд, Совет Безопасности ООН
Небензя выступил против присутствия представителей МУС в Совбезе ООН

Небензя: МУС не имеет отношения к правосудию, ему нечего делать в Совбезе ООН

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 мая - РИА Новости. Россия не видит смысла присутствия в стенах Совета безопасности представителей Международного уголовного суда ООН - эта марионеточная инстанция открыто обслуживает интересы западных государств и не имеет никакого отношения к правосудию, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Позиция РФ в отношении в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела", - сказал Небензя.
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"Соответственно, не видим смысла их присутствия в стенах Совета безопасности представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет", - пояснил он.
По его словам, лучшая иллюстрация правильности наших оценок - деятельность МУС в Ливии. "Мы все изучили доклад МУС по ситуации в Ливии и узнали из него, что к концу 2025 года прокуратура планирует окончательно завершить все направления расследования. Таким образом, расследование ситуации заняло ни много ни мало 14 лет", - отметил Небензя.
Постпред предложил рассмотреть, чем суд занимался все эти годы. Он указал, что МУС всего написал за это время 27 докладов Совбезу. Главным содержанием их, как сообщил Небензя, было объяснение, "почему расследование идет неудачно". За весь этот период в прокуратуре МУС сменилось три прокурора, указал он.
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"Совет безопасности передал ситуации в Ливии в МУС в 2011 году – в самый разгар конфликта. Суд за считанные дни выдал ордер на арест в отношении Каддафи, его сына и начальника разведи. Как известно, отсутствие проверенной информации МУС компенсировал использованием фейков при формулировании обвинений", - подчеркнул Небензя.
"Против повстанцев не выдали ни одного ордера. И это при том, что при содействии "демократической" бомбардировочной авиации стран НАТО государственность Ливии была разрушена. Преступления других сторон конфликта, включая военные преступления натовской коалиции МУС также не заинтересовали", - добавил постпред.
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