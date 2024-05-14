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Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком - РИА Новости, 14.05.2024
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15:59 14.05.2024 (обновлено: 16:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/murashko-1945910951.html
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком - РИА Новости, 14.05.2024
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:59
2024-05-14T16:07
госдума рф
кпрф
политика
михаил мурашко
геннадий зюганов
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россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко профессиональным человеком.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты глав министерств в новом составе кабмина."Что касается медицины… Мурашко – профессиональный человек. Но у него денежек нет – 3,6% расхода, а надо 7% и больше… Придется принимать решение. Мурашко будем помогать", - сказал Зюганов.
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госдума рф, кпрф, политика, михаил мурашко, геннадий зюганов, михаил мишустин, россия
Госдума РФ, КПРФ, Политика, Михаил Мурашко, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Россия
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком

Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком и обещал помощь партии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко профессиональным человеком.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты глав министерств в новом составе кабмина.
"Что касается медицины… Мурашко – профессиональный человек. Но у него денежек нет – 3,6% расхода, а надо 7% и больше… Придется принимать решение. Мурашко будем помогать", - сказал Зюганов.
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Госдума РФКПРФПолитикаМихаил МурашкоГеннадий ЗюгановМихаил МишустинРоссия
 
 
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