https://ria.ru/20240514/murashko-1945910951.html

Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком

Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком - РИА Новости, 14.05.2024

Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:59

2024-05-14T15:59

2024-05-14T16:07

госдума рф

кпрф

политика

михаил мурашко

геннадий зюганов

михаил мишустин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945853115_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_ad390b178a439beda638371edd764d30.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко профессиональным человеком.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты глав министерств в новом составе кабмина."Что касается медицины… Мурашко – профессиональный человек. Но у него денежек нет – 3,6% расхода, а надо 7% и больше… Придется принимать решение. Мурашко будем помогать", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, кпрф, политика, михаил мурашко, геннадий зюганов, михаил мишустин, россия