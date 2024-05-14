https://ria.ru/20240514/murashko-1945910951.html
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком - РИА Новости, 14.05.2024
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:59
2024-05-14T15:59
2024-05-14T16:07
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политика
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россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы РФ назвал кандидата на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко профессиональным человеком.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты глав министерств в новом составе кабмина."Что касается медицины… Мурашко – профессиональный человек. Но у него денежек нет – 3,6% расхода, а надо 7% и больше… Придется принимать решение. Мурашко будем помогать", - сказал Зюганов.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком
Зюганов назвал Мурашко профессиональным человеком и обещал помощь партии