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Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине - РИА Новости, 14.05.2024
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14:19 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/murashko-1945872323.html
Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине
Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине - РИА Новости, 14.05.2024
Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине
При сохранении тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит, а также при условии, что 100% обучающих по целевому РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:19
2024-05-14T14:19
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При сохранении тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит, а также при условии, что 100% обучающих по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать на свои места после окончания вуза, проблему кадрового дефицита в медицине теоретически можно решить за 5-6 лет, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он пояснил, что в 2023 году в государственную систему здравоохранения врачей пришло работать на 20% больше, чем тех, кто ушел, например, вышел на пенсию или уволился. "Теоретически это (закрытие кадрового дефицита) занимает... до 5-6 лет, при условии, что 100% целевиков вернутся", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. По его словам, на решение проблемы дефицита медицинских сестер может уйти 4-5 лет.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине

Мурашко: проблему с кадрами в медицине при ряде условий можно решить за 5-6 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Михаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мурашко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При сохранении тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит, а также при условии, что 100% обучающих по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать на свои места после окончания вуза, проблему кадрового дефицита в медицине теоретически можно решить за 5-6 лет, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он пояснил, что в 2023 году в государственную систему здравоохранения врачей пришло работать на 20% больше, чем тех, кто ушел, например, вышел на пенсию или уволился.
«
"Теоретически это (закрытие кадрового дефицита) занимает... до 5-6 лет, при условии, что 100% целевиков вернутся", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, на решение проблемы дефицита медицинских сестер может уйти 4-5 лет.
Медработники с пациентом - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Мурашко оценил ситуацию с кадрами в здравоохранении
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФ
 
 
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