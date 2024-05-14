https://ria.ru/20240514/murashko-1945872323.html

Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине

Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине - РИА Новости, 14.05.2024

Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине

При сохранении тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит, а также при условии, что 100% обучающих по целевому РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:19

2024-05-14T14:19

2024-05-14T14:19

общество

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михаил мурашко

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При сохранении тенденции, при которой врачей в систему здравоохранения приходит работать больше, чем уходит, а также при условии, что 100% обучающих по целевому набору исполнят свои обязательства и придут работать на свои места после окончания вуза, проблему кадрового дефицита в медицине теоретически можно решить за 5-6 лет, заявил кандидат на должность министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он пояснил, что в 2023 году в государственную систему здравоохранения врачей пришло работать на 20% больше, чем тех, кто ушел, например, вышел на пенсию или уволился. "Теоретически это (закрытие кадрового дефицита) занимает... до 5-6 лет, при условии, что 100% целевиков вернутся", - сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. По его словам, на решение проблемы дефицита медицинских сестер может уйти 4-5 лет.

https://ria.ru/20240313/vrachi-1932791246.html

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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф