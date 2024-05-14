https://ria.ru/20240514/moskva-1946153686.html

Территория Варшавских прудов будет благоустроена в этом году в Москве

Территория Варшавских прудов будет благоустроена в этом году в Москве - РИА Новости, 15.05.2024

Территория Варшавских прудов будет благоустроена в этом году в Москве

Территория Варшавских прудов будет благоустроена в этом году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-14T15:23

2024-05-14T15:23

2024-05-15T15:14

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Территория Варшавских прудов будет благоустроена в этом году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы "В перечень мест массового отдыха у воды включены Варшавские пруды — каскад водоемов, расположенный вблизи дома 131 на Варшавском шоссе в районе Чертаново Южное. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что у прудов обустроят пешеходные дорожки, смонтируют систему освещения, разместят скульптуры в виде рыб и цапель, установят скамейки и кормушки для птиц. Зону отдыха оборудуют камерами видеонаблюдения. Уточняется, что реабилитация больших прудов каскада была проведена в 2019 году. Тогда специалисты извлекли иловые отложения и укрепили береговую линию. "Всего в Москве создано 133 места организованного отдыха на водных объектах, расположенных во всех административных округах. В их числе 13 зон с купанием, 44 зоны без купания и 76 мест массового отдыха, включая Варшавские пруды. Подготовку мест отдыха к летнему сезону планируют завершить до конца мая", - говорится на сайте мэра и правительства.

https://ria.ru/20240513/voda-1945655737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы