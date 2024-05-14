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Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 14.05.2024
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15:47 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/moskva-1945906165.html
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 14.05.2024
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве
Акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:47
2024-05-14T15:47
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Эколого-просветительская акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза". Организуют мероприятие "Парк Яуза" и питомник из города Хотьково Московской области. Обменять бумагу на саженцы можно 16 мая в парке "Ростокинский акведук", - говорится в сообщении. Там отмечается, что за пять килограммов макулатуры можно будет получить 2-летний саженец, за 10 килограммов макулатуры - 3-летний саженец, за 20 килограммов макулатуры - 5-летний саженец. Тот, кто принесет больше всех макулатуры, получит 12-летний саженец сибирского кедра. Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00 часов.
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москва, хотьково, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Хотьково, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы

Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыАкция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в Парке Яуза в Москве 16 мая - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Эколого-просветительская акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза". Организуют мероприятие "Парк Яуза" и питомник из города Хотьково Московской области. Обменять бумагу на саженцы можно 16 мая в парке "Ростокинский акведук", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что за пять килограммов макулатуры можно будет получить 2-летний саженец, за 10 килограммов макулатуры - 3-летний саженец, за 20 килограммов макулатуры - 5-летний саженец. Тот, кто принесет больше всех макулатуры, получит 12-летний саженец сибирского кедра. Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00 часов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваХотьковоМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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