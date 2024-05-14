https://ria.ru/20240514/moskva-1945906165.html

Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве

Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 14.05.2024

Акция по обмену макулатуры на саженцы кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве

Акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

2024-05-14T15:47

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза" в Москве 16 мая, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Эколого-просветительская акция по обмену макулатуры на саженцы сибирского кедра пройдет в "Парке Яуза". Организуют мероприятие "Парк Яуза" и питомник из города Хотьково Московской области. Обменять бумагу на саженцы можно 16 мая в парке "Ростокинский акведук", - говорится в сообщении. Там отмечается, что за пять килограммов макулатуры можно будет получить 2-летний саженец, за 10 килограммов макулатуры - 3-летний саженец, за 20 килограммов макулатуры - 5-летний саженец. Тот, кто принесет больше всех макулатуры, получит 12-летний саженец сибирского кедра. Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00 часов.

https://ria.ru/20240511/viola-1945224879.html

москва

хотьково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, хотьково, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы