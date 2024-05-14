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Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся атаке мошенников - РИА Новости, 14.05.2024
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16:46 14.05.2024 (обновлено: 16:49 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/monastyr-1945930422.html
Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся атаке мошенников
Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся атаке мошенников - РИА Новости, 14.05.2024
Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся атаке мошенников
Ставропигиальный (подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастырь Марфо-Мариинская обитель подвергается серьезной атаке мошенников,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:46
2024-05-14T16:49
россия
происшествия
марфо-мариинская обитель
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ставропигиальный (подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастырь Марфо-Мариинская обитель подвергается серьезной атаке мошенников, сообщается в Telegram-канале монастыря. "Марфо-Мариинская обитель милосердия сейчас подвергается серьезной атаке мошенников. Если вам придут сообщения в мессенджерах или социальных сетях якобы от имени настоятельницы, не реагируйте на них. Также мошенники могут звонить, представляясь игуменией или руководителями подразделений. Очень просим всех быть внимательными и бдительными", – сказано в сообщении. Ранее сотрудница монастыря стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства. После этого источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что было возбуждено уголовное дело о хищении со счетов монастыря свыше 26 миллионов рублей.
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россия, происшествия, марфо-мариинская обитель
Россия, Происшествия, Марфо-Мариинская обитель
Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся атаке мошенников

Марфо-Мариинский монастырь сообщил, что подвергся серьезной атаке мошенников

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Ставропигиальный (подчиненный непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) монастырь Марфо-Мариинская обитель подвергается серьезной атаке мошенников, сообщается в Telegram-канале монастыря.
«
"Марфо-Мариинская обитель милосердия сейчас подвергается серьезной атаке мошенников. Если вам придут сообщения в мессенджерах или социальных сетях якобы от имени настоятельницы, не реагируйте на них. Также мошенники могут звонить, представляясь игуменией или руководителями подразделений. Очень просим всех быть внимательными и бдительными", – сказано в сообщении.
Ранее сотрудница монастыря стала жертвой мошенников, со счетов монастыря были выведены средства. После этого источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что было возбуждено уголовное дело о хищении со счетов монастыря свыше 26 миллионов рублей.
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