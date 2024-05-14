https://ria.ru/20240514/moldaviya-1945769379.html

СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности

СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности

Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T07:52

2024-05-14T07:52

2024-05-14T07:58

в мире

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", сообщает газета Financial Times со ссылкой на предложение Евросоюза."Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - пишет издание.Как отмечает СМИ, предложение ЕС должны согласовать на следующей неделе. Согласно нему, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами ЕС, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.

https://ria.ru/20240423/tsyrdya-1941852400.html

молдавия

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в мире, молдавия, евросоюз