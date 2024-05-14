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СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности - РИА Новости, 14.05.2024
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07:52 14.05.2024 (обновлено: 07:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/moldaviya-1945769379.html
СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности
СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности
Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T07:52
2024-05-14T07:58
в мире
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", сообщает газета Financial Times со ссылкой на предложение Евросоюза."Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - пишет издание.Как отмечает СМИ, предложение ЕС должны согласовать на следующей неделе. Согласно нему, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами ЕС, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
СМИ: ЕС и Молдавия колоссально углубят партнерство в сфере безопасности

FT: ЕС и Молдавия углубят связи в сфере безопасности до беспрецедентного уровня

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Молдавия и ЕС на следующей неделе договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня", сообщает газета Financial Times со ссылкой на предложение Евросоюза.
"Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня", - пишет издание.
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Как отмечает СМИ, предложение ЕС должны согласовать на следующей неделе. Согласно нему, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами ЕС, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.
 
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