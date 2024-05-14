https://ria.ru/20240514/mobilizatsiya-1945921075.html

Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП

Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП - РИА Новости, 14.05.2024

Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП

Госдума и Совет Федерации продолжат работу над совершенствованием закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, считает кандидат на пост директора Главного РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:43

политика

госдума рф

александр линец

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума и Совет Федерации продолжат работу над совершенствованием закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, считает кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец."В 2022 году мы уже совместно с комитетами Совета Федерации, Государственной думы вносили изменения, где конкретизировали положения об общей и частичной мобилизации, а также внесли целый раздел, определяющий полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки", - сказал Линец на пленарном заседании Совфеда."Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась и будет продолжена также", - добавил он.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945879153.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, александр линец, совет федерации рф