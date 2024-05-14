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Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП - РИА Новости, 14.05.2024
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16:22 14.05.2024 (обновлено: 16:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mobilizatsiya-1945921075.html
Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП
Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП - РИА Новости, 14.05.2024
Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП
Госдума и Совет Федерации продолжат работу над совершенствованием закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, считает кандидат на пост директора Главного РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:43
политика
госдума рф
александр линец
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума и Совет Федерации продолжат работу над совершенствованием закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, считает кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец."В 2022 году мы уже совместно с комитетами Совета Федерации, Государственной думы вносили изменения, где конкретизировали положения об общей и частичной мобилизации, а также внесли целый раздел, определяющий полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки", - сказал Линец на пленарном заседании Совфеда."Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась и будет продолжена также", - добавил он.
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политика, госдума рф, александр линец, совет федерации рф
Политика, Госдума РФ, Александр Линец, Совет Федерации РФ
Парламент будет дальше совершенствовать закон о мобилизации, считает ГУСП

Линец: закон о мобилизации продолжит совершенствоваться в Госдуме и Совфеде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. 2022 год
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. 2022 год - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума и Совет Федерации продолжат работу над совершенствованием закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, считает кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец.

ГУСП - одна из российских спецслужб, федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки.

"В 2022 году мы уже совместно с комитетами Совета Федерации, Государственной думы вносили изменения, где конкретизировали положения об общей и частичной мобилизации, а также внесли целый раздел, определяющий полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки", - сказал Линец на пленарном заседании Совфеда.
"Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась и будет продолжена также", - добавил он.
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