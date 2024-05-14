https://ria.ru/20240514/miting-1946007754.html

Протестующие в Тбилиси перекрыли центральную площадь

Протестующие в Тбилиси перекрыли центральную площадь - РИА Новости, 14.05.2024

Протестующие в Тбилиси перекрыли центральную площадь

Демонстранты, протестующие против закона об иноагентах, парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T21:49

2024-05-14T21:49

2024-05-14T22:36

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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Демонстранты, протестующие против закона об иноагентах, парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты проводили очередную акцию протеста на проспекте Руставели перед зданием парламента, после чего они направились шествием к площади Героев, а в эти минуты перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе.Ранее парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240513/ivanishvili-1945741852.html

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Протестующие парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси Протестующие против закона об иноагентах парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты проводили очередную акцию перед зданием парламента, после чего они направились к площади Героев, а в эти минуты перекрыли автомобильное движение на проспекте Чавчавадзе. 2024-05-14T21:49 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах, грузия, обсуждение закона об иноагентах в грузии, сша