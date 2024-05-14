https://ria.ru/20240514/miting-1946002249.html
Протестующие в Тбилиси пытались перекрыть движение
Протестующие в Тбилиси пытались перекрыть движение - РИА Новости, 14.05.2024
Протестующие в Тбилиси пытались перекрыть движение
Толпа демонстрантов, протестующих против закона об иноагентах, направилась с территории парламента шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:12
2024-05-14T21:12
2024-05-14T21:24
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Толпа демонстрантов, протестующих против закона об иноагентах, направилась с территории парламента шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты проводили очередную акцию протеста на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они направились в сторону площади Героев после того как стало известно, что полиция начала задерживать там некоторых участников акции, которые пытались перекрыть автомобильное движение.Протест против закона об иноагентах продолжается в Тбилиси. Парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/gruziya-1945999085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в грузии против закона об иноагентах, тбилиси, в мире, обсуждение закона об иноагентах в грузии, грузия, сша
Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Тбилиси, В мире, Обсуждение закона об иноагентах в Грузии, Грузия, США
Протестующие в Тбилиси пытались перекрыть движение
Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси идут по центральным улицам
ТБИЛИСИ, 14 мая - РИА Новости. Толпа демонстрантов, протестующих против закона об иноагентах, направилась с территории парламента шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты проводили очередную акцию протеста на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они направились в сторону площади Героев после того как стало известно, что полиция начала задерживать там некоторых участников акции, которые пытались перекрыть автомобильное движение.
Протест против закона об иноагентах продолжается в Тбилиси. Парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.