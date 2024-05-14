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Состав правительства укрепился губернаторским корпусом, заявил Мишустин
Состав правительства укрепился губернаторским корпусом, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.05.2024
Состав правительства укрепился губернаторским корпусом, заявил Мишустин
Состав правительства РФ укрепился губернаторским корпусом, что позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами, сообщил РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:05
2024-05-14T23:05
2024-05-14T23:05
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Состав правительства РФ укрепился губернаторским корпусом, что позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Состав правительства, Владимир Владимирович, вы знаете, в целом сохранился. Был укреплён за счёт губернаторского корпуса, и это тоже очень важно. Это позволит нам обеспечить, с одной стороны, преемственность государственных программ, национальных проектов, которыми мы занимались, с другой стороны, - та обратная связь, которую здесь принесут коллеги из регионов, очень важна", - сказал Мишустин на встрече президента Владимира Путина с кабмином.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Состав правительства укрепился губернаторским корпусом, заявил Мишустин
Мишустин: состав правительства России укрепился губернаторским корпусом