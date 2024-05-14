Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал правительство командой Путина - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 14.05.2024 (обновлено: 23:07 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015976.html
Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин назвал правительство командой Путина - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин назвал правительство командой Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:56
2024-05-14T23:07
россия
михаил мишустин
политика
владимир путин
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех поставленных задач."Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, мы готовы приступить к решению всех поставленных задач", - сказал Мишустин на встрече Путина с кабмином.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_588a0c54074502bc134458b2d136964e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, политика, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Владимир Путин, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин назвал правительство командой Путина

Мишустин: правительство — это команда Путина, готовая приступить к решению задач

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех поставленных задач.
"Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, мы готовы приступить к решению всех поставленных задач", - сказал Мишустин на встрече Путина с кабмином.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинПолитикаВладимир ПутинПравительство РФНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала