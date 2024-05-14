https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015976.html

Мишустин назвал правительство командой Путина

Мишустин назвал правительство командой Путина - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин назвал правительство командой Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:56

2024-05-14T22:56

2024-05-14T23:07

россия

михаил мишустин

политика

владимир путин

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех поставленных задач."Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, мы готовы приступить к решению всех поставленных задач", - сказал Мишустин на встрече Путина с кабмином.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, политика, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии