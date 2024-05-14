https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015976.html
Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин назвал правительство командой Путина - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин назвал правительство командой Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:56
2024-05-14T22:56
2024-05-14T23:07
россия
михаил мишустин
политика
владимир путин
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил президенту Владимиру Путину, что правительство - это команда главы государства, она готова к выполнению всех поставленных задач."Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации – это ваша команда, мы готовы приступить к решению всех поставленных задач", - сказал Мишустин на встрече Путина с кабмином.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, политика, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Владимир Путин, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин назвал правительство командой Путина
Мишустин: правительство — это команда Путина, готовая приступить к решению задач