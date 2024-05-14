https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015482.html

Мишустин назвал основную задачу правительства

Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин назвал основную задачу правительства

Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:52

2024-05-14T22:52

2024-05-14T22:59

россия

политика

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Основная задача для нашего правительства - это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием", - сказал Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии