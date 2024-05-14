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Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 14.05.2024
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22:52 14.05.2024 (обновлено: 22:59 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015482.html
Мишустин назвал основную задачу правительства
Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин назвал основную задачу правительства
Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:52
2024-05-14T22:59
россия
политика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Основная задача для нашего правительства - это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием", - сказал Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин назвал основную задачу правительства

Мишустин: основная задача правительства — выполнение указа по национальным целям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Основная задача для нашего правительства - это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием", - сказал Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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11 мая, 08:00
 
РоссияПолитикаМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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