https://ria.ru/20240514/mishustin-1946015482.html
Мишустин назвал основную задачу правительства
Мишустин назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 14.05.2024
Мишустин назвал основную задачу правительства
Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T22:52
2024-05-14T22:52
2024-05-14T22:59
россия
политика
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Основная задача правительства России - это выполнение нового указа по национальным целям развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Основная задача для нашего правительства - это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием", - сказал Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин назвал основную задачу правительства
Мишустин: основная задача правительства — выполнение указа по национальным целям