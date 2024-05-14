https://ria.ru/20240514/mishustin-1945820437.html

Мишустин поздравил худрука МДТ Льва Додина с юбилеем

Мишустин поздравил худрука МДТ Льва Додина с юбилеем - РИА Новости, 14.05.2024

Мишустин поздравил худрука МДТ Льва Додина с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем худрука Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Льва Додина, назвав его выдающимся... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:05

2024-05-14T12:05

2024-05-14T15:39

россия

ссср

лев додин

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культура

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем худрука Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Льва Додина, назвав его выдающимся режиссером, вписавшим множество страниц в историю драматического искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Российский театральный режиссер, художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского Академического малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин отмечает во вторник 80-летие. "Выдающийся режиссер, вы вписали множество страниц в историю драматического искусства. Яркий талант, неповторимый творческий почерк позволяют вам ставить уникальные спектакли. В каждой постановке органично сочетаются выразительные средства и формы, оригинальные сценические решения, неподдельная актерская энергетика, подлинные эмоции и переживания героев пьес", - говорится в телеграмме.Мишустин подчеркнул, что Лев Додин более 40 лет руководит знаменитым Театром Европы, "который стал центром притяжения для всех, кто любит драматическое искусство". Российский премьер также пожелал юбиляру вдохновения, крепкого здоровья и благополучия. Лев Додин - народный артист Российской Федерации (1993). Лауреат Государственной премии СССР (1986), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1992, 2002, 2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2000), премии правительства РФ в области культуры за создание спектакля "Коварство и любовь" (2014) и др. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III степеней (2009), Почета (2015). Среди театральных премий режиссера – "Триумф" (1992), "Золотая маска" (1997, 1999, 2004, 2016), "Чайка" (2003), "Золотой софит" (1996, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014),"Прорыв" (2011), Премия имени Андрея Миронова "Фигаро" (2013), Царскосельская художественная премия (2013).

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россия, ссср, лев додин, михаил мишустин, андрей миронов