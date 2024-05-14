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Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.05.2024
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11:50 14.05.2024 (обновлено: 12:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/minoborony-1945811322.html
Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы
Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.05.2024
Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы
Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозив вплоть до 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:50
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происшествия
россия
юрий кузнецов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозив вплоть до 15 лет лишения свободы. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей - минимальный порог при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до 15 лет. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов уже арестован.
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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы

Начальнику главного управления кадров Минобороны грозит до 15 лет за взятку

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозив вплоть до 15 лет лишения свободы.
Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей - минимальный порог при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до 15 лет.
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8 мая, 15:44
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов уже арестован.
 
ПроисшествияРоссияЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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