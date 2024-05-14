https://ria.ru/20240514/minoborony-1945811322.html

Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы

Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 14.05.2024

Начальнику управления кадров Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы

Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозив вплоть до 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:50

2024-05-14T11:50

2024-05-14T12:16

происшествия

россия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945786401_0:120:904:629_1920x0_80_0_0_606b3884d0fe139126c2d73265c58661.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозив вплоть до 15 лет лишения свободы. Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей - минимальный порог при особо крупном размере. Максимальное наказание - лишение свободы вплоть до 15 лет. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против Кузнецова. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов уже арестован.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944701035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)