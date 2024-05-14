https://ria.ru/20240514/minkh-1945832593.html

Биография Гарри Минха

Биография Гарри Минха - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Гарри Минха

Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимирович Минх родился 1 февраля 1959 года в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:32

2024-05-14T12:32

2024-05-14T12:32

справки

гарри минх

россия

владимир путин

дмитрий медведев

томский государственный университет

совет федерации рф

высшая школа экономики (вшэ)

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Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимирович Минх родился 1 февраля 1959 года в Томске.В 1981 году окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет). В 1988 году – аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.Трудовую деятельность начал в 1981 года. Работал инженером, младшим научным сотрудником, ассистентом и старшим преподавателем Томского государственного университета.В 1992-1996 годах - заведующий сектором государственного права, заместитель начальника отдела Государственно-правового управления президента Российской Федерации.С 1996 года по 2002 год был заместителем начальника Управления правовых вопросов государственного строительства и публичного права Главного государственно-правового управления президента РФ, заместителем начальника Главного государственно-правового управления президента РФ.В 2002–2004 года являлся полномочным представителем правительства России в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.С 2004 года по 2009 год работал директором правового департамента правительства России. В 2004 году Минх работал в предвыборном штабе Владимира Путина, а в 2008 году был главным юристом предвыборного штаба Дмитрия Медведева.С февраля 2009 года – полномочный представитель президента России в Государственной Думе Федерального Собрания России. Указами президента РФ от 25 мая 2012 года и от 13 июня 2018 года был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.14 мая 2024 года Гарри Минх вновь был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.Гарри Минх с 1998 года ведет преподавательскую деятельность в Национальном исследовательском университете - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), профессор, заведующий кафедрой межотраслевого регулирования факультета права.Заслуженный юрист Российской Федерации (1996).Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы и другими государственными наградами.Владеет немецким языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, гарри минх, россия, владимир путин, дмитрий медведев, томский государственный университет, совет федерации рф, высшая школа экономики (вшэ)