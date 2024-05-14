https://ria.ru/20240514/minkh-1945832593.html
Биография Гарри Минха
Биография Гарри Минха - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Гарри Минха
Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимирович Минх родился 1 февраля 1959 года в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:32
2024-05-14T12:32
2024-05-14T12:32
справки
гарри минх
россия
владимир путин
дмитрий медведев
томский государственный университет
совет федерации рф
высшая школа экономики (вшэ)
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Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимирович Минх родился 1 февраля 1959 года в Томске.В 1981 году окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет). В 1988 году – аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.Трудовую деятельность начал в 1981 года. Работал инженером, младшим научным сотрудником, ассистентом и старшим преподавателем Томского государственного университета.В 1992-1996 годах - заведующий сектором государственного права, заместитель начальника отдела Государственно-правового управления президента Российской Федерации.С 1996 года по 2002 год был заместителем начальника Управления правовых вопросов государственного строительства и публичного права Главного государственно-правового управления президента РФ, заместителем начальника Главного государственно-правового управления президента РФ.В 2002–2004 года являлся полномочным представителем правительства России в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.С 2004 года по 2009 год работал директором правового департамента правительства России. В 2004 году Минх работал в предвыборном штабе Владимира Путина, а в 2008 году был главным юристом предвыборного штаба Дмитрия Медведева.С февраля 2009 года – полномочный представитель президента России в Государственной Думе Федерального Собрания России. Указами президента РФ от 25 мая 2012 года и от 13 июня 2018 года был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.14 мая 2024 года Гарри Минх вновь был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.Гарри Минх с 1998 года ведет преподавательскую деятельность в Национальном исследовательском университете - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), профессор, заведующий кафедрой межотраслевого регулирования факультета права.Заслуженный юрист Российской Федерации (1996).Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы и другими государственными наградами.Владеет немецким языком.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, гарри минх, россия, владимир путин, дмитрий медведев, томский государственный университет, совет федерации рф, высшая школа экономики (вшэ)
Справки, Гарри Минх, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Томский государственный университет, Совет Федерации РФ, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Гарри Владимирович Минх родился 1 февраля 1959 года в Томске.
В 1981 году окончил Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Томский государственный университет). В 1988 году – аспирантуру юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 1981 года. Работал инженером, младшим научным сотрудником, ассистентом и старшим преподавателем Томского государственного университета.
В 1992-1996 годах - заведующий сектором государственного права, заместитель начальника отдела Государственно-правового управления президента Российской Федерации.
С 1996 года по 2002 год был заместителем начальника Управления правовых вопросов государственного строительства и публичного права Главного государственно-правового управления президента РФ, заместителем начальника Главного государственно-правового управления президента РФ.
В 2002–2004 года являлся полномочным представителем правительства России в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
С 2004 года по 2009 год
работал директором правового департамента правительства России.
В 2004 году Минх работал в предвыборном штабе Владимира Путина, а в 2008 году был главным юристом
предвыборного штаба Дмитрия Медведева.
С февраля 2009 года
– полномочный представитель президента России в Государственной Думе Федерального Собрания России.
Указами президента
РФ от 25 мая 2012 года и от 13 июня 2018 года был переназначен на должность полномочного представителя президента
РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.
14 мая 2024 года
Гарри Минх вновь был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Государственной Думе Федерального Собрания России.
Гарри Минх с 1998 года ведет преподавательскую деятельность
в Национальном исследовательском университете - Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), профессор, заведующий кафедрой межотраслевого регулирования факультета права.
Заслуженный юрист Российской Федерации (1996
).
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004
).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени (2007
), орденом Дружбы и другими государственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников