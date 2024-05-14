https://ria.ru/20240514/ministry-1945772831.html
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:00
2024-05-14T14:00
2024-05-14T14:05
совет федерации рф
политика
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Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заседание Совета Федерации для утверждения на должности федеральных министров
LIVE: Заседание Совета Федерации для утверждения на должности федеральных министров
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PT204M20S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, политика, видео
Совет Федерации РФ, Политика
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
2024-05-14T14:00
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PT204M20S
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.