Рейтинг@Mail.ru
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 14.05.2024 (обновлено: 14:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ministry-1945772831.html
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:00
2024-05-14T14:05
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945772139_0:90:1025:666_1920x0_80_0_0_a185e182b70be119ab2f2fb211f070d2.jpg
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Заседание Совета Федерации для утверждения на должности федеральных министров
LIVE: Заседание Совета Федерации для утверждения на должности федеральных министров
2024-05-14T14:00
true
PT204M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945772139_8:0:1016:756_1920x0_80_0_0_bb84813880f29095a9e8dfee58741f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, политика, видео
Совет Федерации РФ, Политика
Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
2024-05-14T14:00
true
PT204M20S

Заседание Совфеда по утверждению министров. Трансляция

Читать ria.ru в
Совет Федерации проводит заседание по утверждению кандидатов на должности министров.
 
Совет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала