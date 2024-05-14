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Госдума утвердила кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
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16:54 14.05.2024 (обновлено: 18:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ministers-1945783750.html
Госдума утвердила кандидатуры министров
Госдума утвердила кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила кандидатуры министров
Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:54
2024-05-14T18:05
политика
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России.Новые члены кабинета:Сохранили должности:Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.В воскресенье, 12 мая, прошли встречи кандидатов с членами профильных комитетов.По закону, заместителей председателя правительства и министров, за исключением силовых и главы МИД, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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политика, госдума рф
Политика, Госдума РФ
Госдума утвердила кандидатуры министров

Госдума утвердила министров нового состава правительства России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Госдумы РФ по утверждению кандидатов на должности министров
Заседание Госдумы РФ по утверждению кандидатов на должности министров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заседание Госдумы РФ по утверждению кандидатов на должности министров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России.
Новые члены кабинета:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
13 мая, 00:15
Сохранили должности:
Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.
В воскресенье, 12 мая, прошли встречи кандидатов с членами профильных комитетов.
По закону, заместителей председателя правительства и министров, за исключением силовых и главы МИД, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.
Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
13 мая, 19:08
 
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