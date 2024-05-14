https://ria.ru/20240514/ministers-1945783750.html
Госдума утвердила кандидатуры министров
Госдума утвердила кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила кандидатуры министров
Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:54
2024-05-14T16:54
2024-05-14T18:05
политика
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России.Новые члены кабинета:Сохранили должности:Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.В воскресенье, 12 мая, прошли встречи кандидатов с членами профильных комитетов.По закону, заместителей председателя правительства и министров, за исключением силовых и главы МИД, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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политика, госдума рф
Госдума утвердила кандидатуры министров
Госдума утвердила министров нового состава правительства России
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Депутаты Госдумы утвердили кандидатов
на посты министров в новом составе правительства России.
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- Сергей Кравцов — министр просвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — министр экономического развития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр образования и науки;
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.
В воскресенье, 12 мая, прошли встречи кандидатов с членами профильных комитетов.
По закону, заместителей председателя правительства и министров, за исключением силовых и главы МИД, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.
Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации.