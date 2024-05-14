https://ria.ru/20240514/ministers-1945783750.html

Госдума утвердила кандидатуры министров

Госдума утвердила кандидатуры министров - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила кандидатуры министров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:54

2024-05-14T16:54

2024-05-14T18:05

политика

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на посты министров в новом составе правительства России.Новые члены кабинета:Сохранили должности:Пленарное заседание Думы, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов. Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.В воскресенье, 12 мая, прошли встречи кандидатов с членами профильных комитетов.По закону, заместителей председателя правительства и министров, за исключением силовых и главы МИД, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html

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политика, госдума рф