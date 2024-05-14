https://ria.ru/20240514/miley-1945757975.html

Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ

Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2024

Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ

Мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея, приговорен к 3,5 годам тюрьмы, сообщил портал Infobae. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T03:34

2024-05-14T03:34

2024-05-14T03:34

в мире

аргентина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153377/06/1533770656_1040:601:2500:1422_1920x0_80_0_0_a6ce24e34fc368b952312163132e9b93.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея, приговорен к 3,5 годам тюрьмы, сообщил портал Infobae. "Мужчина, бросивший бутылку в Милея в день инаугурации, приговорен к трем с половиной годам тюрьмы", - отмечает СМИ. Гастон Меркансини попытался напасть на президента 10 декабря, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца после церемонии инаугурации в парламенте. Бутылка не попала в президента, но задела одного из охранников, который шел рядом с машиной. Портал отмечает, что непосредственно за инцидент с бутылкой мужчина получил полтора года тюрьмы, но к этому преступлению прибавились обвинения в агрессивных действиях в отношении его бывшей жены.

https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html

https://ria.ru/20231211/muzhchina-1915196659.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина