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Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ
Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.05.2024
Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ
Мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея, приговорен к 3,5 годам тюрьмы, сообщил портал Infobae. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T03:34
2024-05-14T03:34
2024-05-14T03:34
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Мужчина, бросивший бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея, приговорен к 3,5 годам тюрьмы, сообщил портал Infobae. "Мужчина, бросивший бутылку в Милея в день инаугурации, приговорен к трем с половиной годам тюрьмы", - отмечает СМИ. Гастон Меркансини попытался напасть на президента 10 декабря, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца после церемонии инаугурации в парламенте. Бутылка не попала в президента, но задела одного из охранников, который шел рядом с машиной. Портал отмечает, что непосредственно за инцидент с бутылкой мужчина получил полтора года тюрьмы, но к этому преступлению прибавились обвинения в агрессивных действиях в отношении его бывшей жены.
https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html
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в мире, аргентина
Бросившего бутылку в Милея аргентинца посадили в тюрьму, сообщили СМИ
Infobae: мужчина, бросивший бутылку в Милея, получил 3,5 года тюрьмы