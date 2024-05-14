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Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти - РИА Новости, 14.05.2024

Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, считает американский... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T00:57

2024-05-14T00:57

2024-05-14T01:12

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, считает американский предприниматель Илон Маск. "Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Маск также написал, что в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом. В конце апреля опрос телеканала CNN показал, что Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден. Среди респондентов 49% поддерживают Трампа, за Байдена высказались 43% опрошенных. Трамп и ряд других лиц проходят по делу о вменяемых им попытках "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировались оказание давления на должностных лиц штата и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений были сняты. Ранее защита Трампа попыталась добиться отстранения от дела прокурора Фани Уиллис в связи с тем, что она была уличена в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим дело против экс-президента. Суд не нашел оснований для отстранения Уиллис, но спецпрокурор Уэйд в марте этого года ушел в отставку. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html

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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, илон маск