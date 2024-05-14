Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 14.05.2024 (обновлено: 01:12 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/mask-1945752247.html
Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти
Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти - РИА Новости, 14.05.2024
Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти
Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, считает американский... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T00:57
2024-05-14T01:12
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
джо байден
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931431759_313:0:2425:1188_1920x0_80_0_0_a4c5a69c265a87261593ca4aa7f4b769.jpg
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, считает американский предприниматель Илон Маск. "Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х. Маск также написал, что в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом. В конце апреля опрос телеканала CNN показал, что Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден. Среди респондентов 49% поддерживают Трампа, за Байдена высказались 43% опрошенных. Трамп и ряд других лиц проходят по делу о вменяемых им попытках "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировались оказание давления на должностных лиц штата и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений были сняты. Ранее защита Трампа попыталась добиться отстранения от дела прокурора Фани Уиллис в связи с тем, что она была уличена в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим дело против экс-президента. Суд не нашел оснований для отстранения Уиллис, но спецпрокурор Уэйд в марте этого года ушел в отставку. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html
https://ria.ru/20240323/mask-1935225932.html
сша
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931431759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b93ca0e6229d6ec5ba6cc4a03c7430e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
Маск заявил, что поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

Маск: поддержка Трампа будет только расти от "нечестных" нападок на него

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Поддержка экс-президента США Дональда Трампа будет только укрепляться, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, считает американский предприниматель Илон Маск.
"Чем более нечестными атаки на Трампа выглядят для общественности, тем сильнее он поднимется в опросах", - написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Мэй Маск и ее сын Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
"Я в ярости": мать Илона Маска набросилась на Байдена
15 декабря 2023, 02:51
Маск также написал, что в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с действующим президентом США Джо Байденом.
В конце апреля опрос телеканала CNN показал, что Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден. Среди респондентов 49% поддерживают Трампа, за Байдена высказались 43% опрошенных.
Трамп и ряд других лиц проходят по делу о вменяемых им попытках "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировались оказание давления на должностных лиц штата и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений были сняты. Ранее защита Трампа попыталась добиться отстранения от дела прокурора Фани Уиллис в связи с тем, что она была уличена в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим дело против экс-президента. Суд не нашел оснований для отстранения Уиллис, но спецпрокурор Уэйд в марте этого года ушел в отставку.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Маск согласился, что надо отменить залог, который должен внести Трамп
23 марта, 11:14
 
В миреСШАДжорджияДональд ТрампДжо БайденИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала